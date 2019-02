El primer gran inconveniente para la Liga 1: ¿se jugará el Universitario vs. Unión Comercio?

Universitario vs. Unión Comercio corre el riesgo de no jugarse. ¿El motivo? Ocurre que el estadio IPD de Moyobamba no habría sido habilitado para albergar el primer duelo de ambas escuadras de la Liga 1.

Esto ocasionaría que los merengues tengan que ir hasta Nueva Cajamarca para poder enfrentarse con el 'Poderoso de Alto Mayo', en un duelo pactado para este domingo a la 1:30 p.m.

Sin embargo, parece que esta noticia no caería bien en Universitario, donde estarían esperando una respuesta de la FPF, entidad que tendrá que respaldar la reprogramación de Unión Comercio o darle los puntos a los cremas.

Las próximas horas serán vitales para ver cómo se resuelve el primer gran inconveniente que tiene la Liga 1, certamen creado por el máximo ente del Fútbol Peruano para la presente temporada.

Universitario llega con una ligera ventaja en el favoritismo para llevarse los tres puntos en su visita a Unión Comercio, aunque los cambios de planes podrían modificar el planteamiento de Nicolás Córdova, al tener que pasar de jugar en césped natural a uno sintético.