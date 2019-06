¡Con Pablo Lavandeira! El once de Juan Pajuelo para enfrentar a UTC en el Monumental [FOTOS]

En Ate ya eligieron, pero todavía deben esperar. Un papel y lapicero separan a Ángel Comizzo de la banca de suplentes de Universitario de Deportes y, mientras tanto, los jugadores cremas tienen que salir a ganar a UTC en el Monumental.

Tras hacer un ‘mea culpa’ por la destitución de Nicolás Córdova, en tienda crema no vale seguir mirando al pasado sino todo lo contrario. Después de cuatro derrotas al hilo, hoy no vale otra cosa que no sea ganar.

En el banco estará sentado Juan Pajuelo, que ya conoce lo que es ser interino en Universitario de Deportes. En 2015, cuando Luis Fernando Suárez fue destituido, fue él quien se hizo cargo del equipo ante Alianza Atlético (ganó 2-1).

Como aquella vez, el técnico intentará revivir a Universitario de Deportes, que necesita una inyección de ánimo para empezar con todo la nueva ‘era Comizzo’.

La novedad en Universitario de Deportes es la vuelta de Pablo Lavandeira quien arrancará luego de su lesión ocurrida en el partido con Sporting Cristal el pasado 27 de abril. Además Paulo de la Cruz dejó la reserva para volver al primer equipo.



Mira la galería que acompaña esta nota con el once de Universitario de Deportes, que arrancará ante UTC en el partido programando para las 6 de la tarde en el Monumental.

