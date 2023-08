Son escasos los arqueros en el mundo que, a la edad de 21 años, han acumulado más de 6000 minutos de juego en primera división. Dentro de este exclusivo grupo, resalta la figura de Diego Enríquez. En la actualidad, está completando su segunda temporada como arquero titular del Deportivo Binacional, equipo que en esta fecha buscará sorprender al líder de la Liga 1 Betsson, Universitario de Deportes, con el objetivo de dar un batacazo en el Estadio Monumental.

El jugador cedido por Sporting Cristal comprende que el ‘Poderoso del Sur’ no ha atravesado una campaña destacada este año. No obstante, también está plenamente consciente de que queda un tramo considerable de la temporada para pelear por un cupo la Copa Sudamericana 2024, tal como se habían propuesto al inicio del año.

Por supuesto, el paso inicial implica salir de la zona en la que han estado merodeando los lugares de descenso. Para lograr esta meta, es esencial que empiecen a acumular puntos en partidos jugados fuera de casa, ya que hasta la fecha solo han logrado sumar dos de los 24 puntos disputados en toda la temporada. En Ate intentarán registrar su primer triunfo fuera de Juliaca.

Partidos de Binacional como visitante en el Clausura

Torneo Fecha Ciudad Clausura 6 Lima Clausura 4 Piura Clausura 2 Tarma

“Universitario lidera el campeonato y su gran momento es evidente, respaldado por jugadores destacados. Este enfrentamiento reviste gran importancia para nosotros. Además, sentimos la necesidad de sumar como visitantes para seguir alejándonos de la zona baja. El equipo está completamente comprometido y concentrado en lograr un resultado positivo”, comentó Enríquez a Depor.

El guardameta resaltó la contundente victoria por 4-0 frente al Sport Boys, aunque es consciente de que el próximo enfrentamiento contra la ‘U’ será completamente distinto. Desde el principio, deberán lidiar con la presión de la afición rival y el nivel en el que se encuentran los jugadores del equipo contrario.

“Estamos realmente motivados. Hemos demostrado un gran nivel en el partido en casa contra Sport Boys, logrando una victoria contundente. Ese partido dio confianza en todo el equipo. Reconocemos que el enfrentamiento contra Universitario será un desafío distinto, especialmente con la intensidad de la hinchada en contra, pero estamos en un buen estado, con nuestra confianza en su punto más alto”, le dijo a Depor.

Selección Peruana y el extranjero

Ser el arquero Sub-23 con mayor experiencia en la Liga 1 le brinda la confianza para atreverse a soñar con ocupar la posición bajo los tres palos de la selección en el Preolímpico del próximo año. Idea que ronda en su cabeza como una de sus principales motivaciones para dar lo mejor terminar de la mejor manera el campeonato.

Números de Diego Enríquez como profesional

Temporada Club PJ Titular Minutos 2023 Binacional 22 22 1980 2022 Binacional 35 35 3150 2021 Cusco 11 11 990

“Los objetivos trazados a principios de año se están cumpliendo. La constancia que mantengo aquí en Binacional me es de gran ayuda. Estoy trabajando ardua y consistentemente para continuar elevando mi nivel. Mi intención es cerrar el año de la mejor manera junto al club. Conscientes de la ajustada tabla, sabemos que ganando uno, dos o tres partidos podríamos asegurar un puesto en la Sudamericana. A nivel personal, también tengo en mente la sub-23 del próximo año. La constancia que mantengo en Binacional me beneficiará enormemente para llegar en óptimas condiciones a la selección y competir por un puesto titular”, afirmó.

Finalmente, no pasa por alto la idea de dar el salto al extranjero, algo que rara vez ocurre para los arqueros peruanos, especialmente a su edad. “Aunque las oportunidades para emigrar al extranjero no están definidas por completo, mi enfoque sigue siendo mantener un esfuerzo máximo. Creo firmemente que si sostengo un alto rendimiento y demuestro mis mejores habilidades en los partidos, las oportunidades se presentarán de manera natural. He estado trabajando tenazmente con ese objetivo en mente, persiguiendo la posibilidad de jugar en el extranjero. Mi propósito es elevar mi nivel y, con el tiempo, aspirar a formar parte de la selección nacional absoluta, un sueño que alimento desde mi infancia”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.