Los jugadores bajo consideración del estratega nacional tienen situaciones diversas, quienes participaron en los enfrentamientos preparatorios, fueron evaluados por Depor Data para identificar posibles integrantes de la alineación inicial de la ‘Blanquirroja’ en la nueva etapa clasificatoria.

Utilizamos como punto de partida la lista de convocados más reciente para la gira por Asia, con la salvedad de que excluimos a Gianluca Lapadula y Carlos Zambrano por lesión. Además, hemos incorporado a Renato Tapia y André Carillo, quienes estuvieron ausentes en los enfrentamientos contra Japón y Corea del Sur. También se consideró a Luis Advíncula y Andy Polo, desafectados en aquella ocasión por un tema físico.

Posible convocatoria

Nombre Club Posición Pedro Gallese Orlando City (EE.UU) Arquero Carlos Cáceda Melgar Arquero José Carvallo Universitario Arquero Luis Advíncula Boca Juniors (Argentina) Lateral derecho Jhilmar Lora Sporting Cristal Lateral derecho Alexander Callens Girona (España) Defensor central Miguel Araujo Portland Timbers (EE.UU) Defensor central Anderson Santamaria Atlas (México) Defensor central Luis Abram Atlanta United (EE.UU) Defensor central Marcos López Feyenoord (Países Bajos) Lateral izquierdo Miguel Trauco San José (EE.UU) Lateral izquierdo Renato Tapia Celta (España) Mediocampista Pedro Aquino Santos (México) Mediocampista Yoshimar Yotún Sporting Cristal Mediocampista Wilder Cartagena Orlando City (EE.UU) Mediocampista Christofer Gonzáles Al-Adalah (Arabia Saudita) Mediocampista Sergio Peña Malmo (Suecia) Mediocampista Jesús Castillo Gil Vicente (Portugal) Mediocampista Bryan Reyna Alianza Lima Extremo Andy Polo Universitario Extremo Edison Flores Universitario Extremo André Carillo Al Hilal (Arabia Saudita) Extremo Christian Cueva Alianza Lima Extremo Paolo Guerrero Liga de Quito (Ecuador) Delantero Alex Valera Universitario Delantero Raúl Ruidíaz Seattle Sounders Delantero

Esta amplia lista de jugadores no debería presentar sorpresas significativas. Sin embargo, podrían agregarse algunas inclusiones que ya han sido llamados por Reynoso, como Jairo Concha y Piero Quispe. En segundo plano se encuentra Joao Grimaldo, aunque su convocatoria parece poco probable dado que el entrenador nacional aún no lo ha citado desde que tomó las riendas del combinado nacional.

Once base

Once de Perú que podría debutar las Eliminatorias 2026. (Imagen: Edit)

Pedro Gallese

El número ‘1′ ha brindado notables actuaciones en la Leagues Cup, así como en los recientes encuentros de la MLS antes del receso. Cabe señalar que la línea defensiva de su equipo ha mostrado ciertas limitaciones, lo que ha dificultado que Gallese mantenga su portería invicta en muchas ocasiones. No obstante, destaca por ciertos indicadores sobresalientes, como su promedio de atajadas que supera el 50% por partido.

Luis Advíncula

A mediados de julio regresó a los campos de juegos tras superar una lesión. Apenas completó un partido de los tres que pudo disputar con Boca Juniors. Sin embargo, pese a no tener mucho rodaje, no hay otro lateral derecho a su nivel dentro del universo Reynoso. Es importante destacar que el ‘Rayo’ viene disputando los octavos de final de la Copa Libertadores ante Nacional. Aunque lo hizo en la posición de extremo.

Anderson Santamaría

Con la lesión de Carlos Zambrano, el futbolista del Atlas surge como el candidato principal para ocupar su lugar. Esta elección se respalda especialmente por su destacado desempeño como titular en el equipo mexicano, habiendo completado la totalidad de los minutos en cinco de los últimos siete encuentros, ya sea en la Liga MX o la Leagues Cup. Además, resulta relevante considerar que su estilo de juego encaja perfectamente con la visión de Juan Reynoso, quien previamente lo dirigió tanto en Perú como en el extranjero.

Alexander Callens

La pretemporada con el Girona resultó beneficiosa para él. Participó en tres encuentros (Sheffield, Blackburn y Napoli) con 45 minutos de juego en cada uno. Aunque ingresó desde el banco en el segundo tiempo en todas estas ocasiones, dejó una impresión positiva en el cuerpo técnico dirigido por Michel. Es plausible que, para septiembre, haya acumulado hasta cuatro fechas en la LaLiga Santander. Durante los dos últimos partidos amistosos, se mantuvo como un componente fijo en la línea defensiva central.

Marcos López

La competición oficial ya está en marcha para López con Feyenoord. A pesar de no haber asegurado aún un puesto titular, ha sido una presencia constante en el equipo neerlandés. Tuvo participación en el 90% de los partidos amistosos durante la pretemporada. En la final de la Supercopa de Países Bajos contra el PSV, entró al terreno de juego en el minuto 73 y mostró un rendimiento sólido. Dado que juega en una liga europea de gran nivel, se perfila como una opción lógica para que Reynoso considere en el lateral izquierdo.

Renato Tapia

Aunque todavía se encuentra un paso atrás a Fran Beltrán como pivote en el Celta, el ‘Cabezón’ sigue siendo valorado en el conjunto gallego. A pesar de los rumores sobre una posible transferencia, esta no llegó a concretarse. Aunque no participó en la gira por Asia, su nombre está marcado como una pieza segura en el once inicial que Perú presentará en Ciudad del Este.

Yoshimar Yotún

Es prácticamente una certeza que el líder de Sporting Cristal acompañará a Renato Tapia en la posición de mediocampistas de contención. Su valiosa experiencia y destacada trayectoria se respaldan en gran medida por su asombroso registro del 96% de los minutos disputados con Sporting Cristal en competiciones como la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

Christofer Gonzales

Dado el rendimiento poco destacado de Christian Cueva, es evidente que ‘Canchita’ está emergiendo como el candidato idóneo para ocupar el puesto justo detrás del delantero centro. A pesar del descenso del Al-Adalah a la segunda división, el equipo sigue considerando al volante peruano como un jugador influyente. Participó en todos los encuentros de la pretemporada junto al equipo, aunque existe la posibilidad de un cambio de club. Cabe destacar que su permanencia en Arabia es un factor constante en esta situación.

André Carillo

Está a punto de comenzar su sexta temporada con el Al-Hilal. A raíz del fichaje de Sergej Milinkovic-Savic, el extremo de la selección nacional ha visto reducida su presencia como titular. No obstante, continúa siendo una pieza valiosa en el esquema de Jorge Jesus, ya que ha sido convocado tanto para los encuentros amistosos de preparación como para el Campeonato de Clubes Árabes.

Edison Flores

El regreso del ‘Orejas’ a Universitario ha resultado en un cambio positivo tanto para él como para la Selección Peruana. Aunque aún no ha logrado completar un partido completo de 90 minutos con los cremas, ha sido incluido en la alineación en los últimos cuatro encuentros de los cremas. De manera gradual, está recuperando su ritmo competitivo y ha vuelto a ser un arma peligrosa en ofensiva.

Paolo Guerrero

Recientemente ha completado su segundo partido con Liga de Quito, acumulando 80 y 84 minutos de juego en cada uno de los encuentros respectivamente. Incluso estrenándose como goleador con el cojunto albo. Indudablemente, considerando la ausencia de Lapadula, Guerrero se perfila claramente como el principal candidato para ser el centrodelantero en Paraguay.





