Con el Torneo Clausura acercándose a su desenlace, cada partido se convierte en una final para los equipos que buscan la gloria. En ese contexto, Gustavo Dulanto, defensor central de Universitario de Deportes, ha dejado claro que el club crema no pierde la concentración, incluso tras la reciente derrota ante Sporting Cristal (2-1). En Villa El Salvador, Dulanto se dio tiempo para felicitar al cuadro juvenil, que se coronó campeón del Torneo de Promoción y Reservas 2024, y también para compartir sus reflexiones sobre el cierre de temporada. Para el central crema, lo que queda de campeonato es una cuestión de mentalidad, de responsabilidad y de enfrentar cada partido como si fuera el último.

Dulanto no disimuló la frustración por la reciente derrota ante Sporting Cristal, aunque recalcó que el equipo no ha perdido la convicción de pelear hasta el final. “El equipo está bien; obviamente, nos dolió la derrota porque hace tiempo que no sabíamos lo que significaba perder, pero estamos mentalizados en sacar los tres puntos ante Cienciano”, afirmó el defensor en declaraciones a medios deportivos presentes en Villa El Salvador.

El partido contra Cristal fue un golpe inesperado en la racha invicta que había mantenido el equipo, y Dulanto reconoce el mérito del rival. “El equipo está muy bien. Obviamente dolió la derrota porque hace mucho no sabíamos que era eso. Cristal nos planteó un buen partido y ahora contra Cienciano será otro partido así, igual de trabado, que va a ser más lucha que juego”, enfatizó el jugador, destacando la importancia de asumir con seriedad los próximos compromisos.

Dulanto es consciente de que el camino hacia el título se juega en las últimas jornadas, y la presión aumenta a medida que se acerca el desenlace. “Está bonito el campeonato; nosotros sabíamos que se iba a definir en las últimas fechas, no nos veíamos campeón antes, sabíamos que el campeonato se iba a definir al último y depende de nosotros. Nos quedan dos partidos difíciles y hay que jugarlos con la responsabilidad que conlleva esa clase de partidos”, agregó.

El cierre del Torneo Clausura tiene un giro interesante para Universitario, que disputará su último partido contra Los Chankas en Andahuaylas. En esta ciudad, la visita de los cremas ha generado gran expectativa, y los precios de las entradas han subido considerablemente. Al respecto, Dulanto mostró empatía hacia la decisión del club local.

“Sí, vi, pero es elección de cada equipo. Saben que va a ser la primera vez que la ‘U’ va a Andahuaylas. Obviamente tienen que aprovechar. Yo como presidente del club haría lo mismo, sé que el estadio se va a llenar y cuando van los equipos grandes se llena nada más y la ‘U’ es el equipo más grande del Perú, así que va a estar repleto ese estadio”, sentenció el defensor crema.





El próximo partido de Universitario de Deportes será frente a Cienciano en el Estadio Monumental de Ate, por la Jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Este duelo se jugará el domingo 27 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Los merengues buscan quedarse con el primer lugar del Torneo Clausura para proclamarse campeones de la Liga 1 sin necesidad de jugar los play-offs. Tras el compromiso contra los cusqueños en casa, el cuadro dirigido por Fabián Bustos tendrá que enfrentar a Los Chankas en Andahuaylas, en un partido programado para el sábado 2 de noviembre.

Universitario y Cienciano chocan por la fecha 16 del Torneo Clausura. (Foto: Cienciano)

