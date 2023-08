Edison Flores llegó a Universitario con un propósito. Y desde antes que se concretara su pase, al verlo declarar aún como jugador de Atlas, se notaban las ganas de ‘Orejas’ de volver a vestir la camiseta del cuadro merengue, el equipo que lo vio nacer y del cual es hincha. Sus primeras declaraciones como jugador de la ‘U’ también lo mostraron. Claro, todo refuerzo, de cualquier equipo, dice cosas similares al ser presentado, sobre todo cuando vuelve a un club con el que está identificado. Pero a Flores, quizá por ser quien es y con esa dosis de confianza que inspira, daba ganas de creerle, se le notaba genuino. Pero, por supuesto, había que verlo en acción.

Y desde que pisó el suelo del Monumental en su primer partido, contra Alianza Atlético, Edison Flores demostró que había regresado para aportar. Quizá su nivel no era el mismo o estaba disminuido por la falta de continuidad, pero las ganas eran incuestionables. Pero ‘Orejas’ logró transmitir ese entusiasmo al juego, traspasó esa barrera a veces infranqueable para la mayoría de refuerzos de cualquier club peruano.

De arranque, Edison Flores colaboró con el equipo, más allá de que no fue decisivo. Claro, había que seguir su proceso de adaptación. Por su propio estilo de juego, por momentos táctico y sacrificado, su labor pasa desapercibida, pero esta vez no. Se hizo sentir. Esa es una virtud que seguramente envidian los jales de otros equipos, sobre todo los que llegaron con el cartel de ‘estrellas’ o ‘salvadores’. ‘Orejas’, desde que posó con la ‘19′, supo que las cámaras estarían sobre él. Pero más importante, fue consciente de que la mirada del hincha, ese ojo que, así como te admira y apoya, te pide -te exige- que no lo defraudes. Y su producción ha estado acorde a la expectativa.

En sus primeros cinco partidos, todos desde la banca, Edison Flores estuvo participativo y colaborador con el juego. Hubo una mejora paulatina desde debut con Alianza Atlético hasta el clásico ante Alianza Lima. Si bien siempre entró a colaborar y terminó haciéndose notar, ya ante Corinthians, en Lima, pudo trasladar su protagonismo al marcador. Fue su primer gol con Universitario desde el 2016. Contra el ‘compadre’, no anotó, sí tuvo dos claras, y le cambió la cara al equipo. Hubo un antes y después tras su ingreso, a nivel de juego e influencia, pues Piero Quispe también creció con él y Alex Valera encontró más espacios para generar peligro. Trascendió. No fue uno más en la cancha.

En el último partido, en que Universitario goleó 3-0 a Mannucci, Edison Flores fue titular por primera vez y tomó las riendas del ‘11′. Ojo, no es fácil acoplarse a un plantel ya constituido, pero eso no le pesó. ‘Orejas’ es consciente de que dentro de este plantel es un referente, un capitán más, y se siente como tal. Por eso, no le huye al protagonismo, ni a las miradas, vengan de quien vengan, para plasmar toda su jerarquía en favor del equipo. Eso es marcar una diferencia. Anótenlo.

Y una postdata. La decisión de Edison Flores de volver a Universitario, donde iba a tener la continuidad deseada, ha hecho que retome el nivel que alguna vez lo colocó como un incuestionable en la Selección Peruana. A puertas de las Eliminatorias, y ante el bajo nivel de otras piezas importantes, tenerlo en forma y bien es clave.

