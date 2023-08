Alianza Lima atraviesa un complicado presente en el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Los íntimos, bajo el mando de Nixon Perea, igualaron 1-1 ante la César Vallejo y registraron cuatro duelos consecutivos sin conocer la victoria. Sin embargo, tal parece que los problemas en la institución íntima no terminan, puesto que el volante Andrés Andrade, uno de los refuerzos que sumó el club blanquiazul a inicios de año, dio detalles de su lesión en la rodilla y confirmó que será operado en Colombia, perdiéndose lo que resta de la temporada.

A través de sus redes sociales, el ‘Rifle’ publicó un video donde aclaró la fecha en la que empezaron los dolores en su rodilla. “Me encuentro en la ciudad de Medellín y haré un video corto para explicar lo que está aconteciendo con mi nombre a nivel futbolístico y mi ética como profesional. Tuve una lesión hace casi dos meses. Fue justo en el partido contra Libertad en Copa Libertadores. En la práctica que hicimos el día sábado tuve un movimiento y me lesioné solo. Lastimosamente, el zapato se quedó trabado en la cancha y sufrió toda la rodilla, teniendo la lesión”, mencionó.

Asimismo, sostuvo: ”Inmediatamente, hicimos la resonancia magnética para ver lo que tenía y los resultados indicaron que me rompí el ligamento cruzado anterior y el menisco tipo rampa. En ese momento, no hicimos ningún comunicado ni mi persona ni Alianza Lima porque en el examen clínico que me hicieron los doctores me encontraron la rodilla muy estable. Me dijeron que tendría siete semanas para volver a competir. Cumplía dando mi 100 %, mañana y tarde entrenando. Incluso, a veces entrenaba por mi propia cuenta en un centro de alto rendimiento en Lima”.

Más adelante, Andrés Andrade confirmó que volvió a recaer previo al encuentro ante César Vallejo, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2023. “En la semana pasada, antes del juego en Trujillo, el jueves, en la práctica, vuelvo a recaer. La rodilla estaba inestable y me costaba volver a estirar. Volvimos a hacer la resonancia y aparece que el cruzado seguía roto y el menisco también. Hablé con los doctores de acá de Colombia y me dijeron que tenía que operarme de urgencia. Han sido días complicados para mí, a nivel mental y personal. Para los jugadores de fútbol y para la edad que tengo, es algo muy complicado estar lesionado”, aseveró.

En la última parte del video, el ‘Rifle’ aclaró que no llegó lesionado al club y confirmó que este miércoles será operado en Colombia. “Le dejo a todo el mundo claro que yo no llegué a Alianza Lima roto. El día de mañana procederemos con la cirugía, lo haré con un doctor de Medellín, uno de los mejores para hacer una cirugía de rodilla. Tenía pensado hacer la recuperación en Atlético Nacional. Lastimosamente, el presidente me dijo que no era posible, pero igualmente estoy muy tranquilo ya que estaré con personas capacitadas. Les quiero dar las gracias a Alianza Lima porque están comprometidos y apoyándome en lo que será mi recuperación”, sentenció.

La agenda de Alianza Lima

Luego del empate por 1-1 ante la Universidad César Vallejo (en Trujillo), Alianza Lima volverá a jugar este fin semana cuando reciba a UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Este encuentro está programado para el sábado 5 de agosto desde las 8:00 p.m., se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.

Los blanquiazules no están pasando por su mejor momento en lo que va de la temporada, pues con la igualdad frente a los ‘Poetas’, alcanzaron su cuarto partido sin ganar: previamente empataron con Universitario (0-0) y Sporting Cristal (0-0), además perdieron con Sport Boys (1-0). Por tal motivo están necesitados de una victoria para retomar el rumbo en busca del principal objetivo que se trazaron a inicios de año: el tricampeonato.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR