Eduardo López es el nombre que en los últimos días ha comenzado a sonar con fuerza en el entorno de Universitario de Deportes. Representante del Grupo ISLO, el empresario mexicano se presentó públicamente como una de las opciones para asumir la administración del club, en medio de un escenario de incertidumbre institucional. En una reciente entrevista, explicó por qué decidieron apostar por el fútbol peruano, qué los llevó a interesarse en el equipo ‘crema’ y, sobre todo, cuál es el modelo de colaboración que plantean, alejándose de cualquier intención de compra o acreencia.

“El fútbol peruano tiene similitudes con el mexicano. En mi país se está priorizando el tema comercial lo que nos ha obligado salir a buscar espacios para salir a crecer y Perú me parece un país muy atractivo. Quiero entrar porque soy un enfermo de fútbol, y porque he ido a Perú dos veces y me sorprende el potencial del fútbol”

“Cuando fui al Monumental, me impactó, me impresioné. Es un contexto que amo. Estuve en el 2-0 de Sporting Cristal, me sorprendió el ambiente vivido. Conozco la forma del club. Si pensamos en un proyecto a largo plazo, podemos potenciar el desarrollo de los futbolistas en el país. Mi director deportivo fue a Campomar, junto a García Pye, porque estábamos conociendo en general el fútbol peruano”

“La ‘U’ es un equipo con una presión intensa. Me gusta mucho el juego de Jorge Fossati, tienen atrás unas bestias competitivas con la defensa. Nosotros con un club en México, en un contexto complicado en el que no hay ascenso, generamos una ciudad deportiva de primer nivel y hemos desarrollado talentos como es el caso de Anderson Villacorta”