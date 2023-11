Comencemos resaltando que la ‘U’ participó en un total de 38 encuentros a lo largo de la temporada del torneo local. Con un impresionante registro de 23 victorias, la efectividad en triunfos se elevó al 60.5%. Las derrotas se limitaron al 18% de los partidos jugados bajo la dirección de Carlos Compagnucci y Jorge Fossati. Cabe destacar que el 42% de estas derrotas ocurrieron en los primeros cuatro encuentros de la temporada, con el argentino en el banquillo.

En cuanto a las anotaciones, el equipo de Ate registró un total de 60 goles en la Liga 1 2023. Aunque no lideraron como el equipo más goleador, siendo superados únicamente por Sporting Cristal (64), sí lograron superar su propia marca goleadora de las últimas cinco temporadas. La media de goles por partido se estableció en 1.6, una estadística reveladora que ofrece una perspectiva clara sobre la eficacia a lo largo de la temporada.

Partidos Jugados Partidos Ganados Partidos Empatados Partidos perdidos DG 38 23 8 7 37

A menudo se argumenta que lo crucial es ganar el campeonato a cualquier precio, incluso a costa de no demostrar méritos en el terreno de juego. Sin embargo, Universitario se negó a contradecir su historia y se coronó como un campeón legítimo. Destacó en nueve aspectos en comparación con los otros 19 equipos de la Liga 1 2023. Registro entres los cuales destacan como equipo con menos goles recibidos, el que acumuló más puntos en casa y el que mantuvo su arco invicto en más ocasiones.

Logro Menos goles en contra (23) Mayor diferencia de goles (35) Más veces dejó con el arco en cero (21) Mayor cantidad de puntos de local (51) Líder en tiros al arco Más goleadas a favor (8) Más goles desde fuera del área (11) Menos goles en contra como local (6)

Puntos claves

El título de Universitario en la temporada 2023 puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, su capacidad ofensiva desempeñó un papel crucial. El equipo demostró promedió de 1.6 goles por juego en 38 encuentros. Esto se debe a una estrategia arriba bien equilibrada, con 48 goles provenientes dentro del área y 10 desde fuera. La distribución de goles muestra la versatilidad del equipo para marcar, utilizando eficazmente tanto jugadas de estrategia como oportunidades de juego abierto. Además, su éxito en convertir penales, con 4 de 7, subraya su eficiencia para capitalizar oportunidades de romper las redes.

En segundo lugar, la defensa merengue fue clave para ganar el campeonato. El equipo estuvo óptimo atrás, solo recibió 23 goles en 38 partidos, con un promedio bajísimo de 0.6 goles en contra por choque. Mantuvieron su portería imbatida en 21 partidos, lo que destaca su fortaleza defensiva. Se notó mucho en la cantidad de tackles, intercepciones y despejes que hicieron por partido, mostrando que tenían una defensa bien organizada y disciplinada. Un sello de Fossati y del fútbol charrúa.

Por último, la dinámica general del equipo y su estrategia fueron evidentes en su estilo de juego basado en la posesión. Con un promedio de posesión del balón del 53.8%, el equipo demostró un enfoque controlado y compacto en el campo. Su precisión en el pase (78%), tanto en su propio campo como en el campo contrario, subraya su capacidad para llevar el ritmo del juego. La dominancia del equipo en los duelos, tanto en el suelo como en el aire, junto con un registro defensivo disciplinado, contribuyó significativamente al campeonato.

Aspecto Estadística Ataque Goles por partido 1.6 Penales convertidos 4/7 Goles de tiro libre 3/16 Goles desde el área 10/207 Goles fuera del área 10/207 Oportunidades de gol por partido 2.1 Oportunidades de gol falladas por partido 1.4 Defensa Goles en contra por partido 0.6 Tackles por partido 16.1 Intercepciones por partido 10.3 Despejes por partido 12.7 Balones recuperados por partido 35.1 Otros Duelos ganados por partido 51.1% Duelos ganados en el suelo 50% Duelos ganados en el aire 54.8% Pérdida de posesión por partido 135.2

Jorge Fossati

En la crónica del éxito de Universitario en el 2023, el papel clave de Jorge Fossati como director de orquesta se destaca con claridad. Después de una sequía de casi una década, el estratega uruguayo lideró al equipo hacia el título nacional, marcando un hito significativo en la historia del club. Bajo la dirección de Fossati, Universitario no solo recuperó su prestigio a nivel local, sino que también aseguró un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, un regreso destacado a la competición internacional. La huella del técnico se evidencia en el rendimiento del equipo en el Monumental, donde celebraron la victoria en 15 de los 17 encuentros disputados.

La solidez defensiva del equipo, con 23 duelos sin encajar goles, refleja la influencia táctica de Fossati. Su enfoque estratégico también llevó a Universitario a un triunfo histórico ante Gimnasia en Argentina, demostrando que el éxito no se limita al terreno local. La estadística más reveladora es que, bajo la dirección de Fossati, Universitario nunca permitió que le remontaran un partido. Esta mentalidad resiliente impresa por el técnico ha sido un factor clave en el regreso triunfal del club. Por esto y mucho más, no quedó duda de que el uruguayo será el mejor timonel para conducir al bicampeonato en el año del centenario crema.

Jorge Fossati festjeó su primer título en el fútbol peruano. (Foto: GEC)

Las figuras

Más allá de que el plantel jugó a un gran nivel, hubo un grupo de cinco futbolistas que destacaron por encima. En esta lista resaltan dos refuerzos extranjeros que llegaron para marcar la diferencia y que ya aseguraron que seguirán vistiendo los colores del club crema: Riveros y Ureña. Asimismo, también se considera a dos jugadores que regresaron este año al club para aportar con su jerarquía, como Edison Flores y Alex Valera. Por último, un hombre de la casa como Piero Quispe, quien, pese a sus 22 años, no le pesó la responsabilidad para ser el conductor del equipo y demostrar que ya está para dar el salto al extranjero y jugar en la Selección Peruana.

Williams Riveros

Aunque no tuvo un buen arranque, el paraguayo terminó demostrando que su jerarquía y experiencia no eran en vano. Se convirtió en un pilar de la defensa central. No podemos dejar de mencionar que Matías Di Benedetto y Aldo Corzo fueron su mejor complemento para esa línea de tres, que sumaba marca, empuje y garra. Riveros jugó el 82% de los encuentros por la Liga 1. Asimismo, tuvo altos registros en intercepciones, tackles, balones recuperados y despejes en cada 90 minutos.

PJ Minutos por partido Intercepciones por partido Tackles por partido Balones recuperados por partido Despejes por partido 31 89 1.5 1.5 5.1 2.7

Rodrigo Ureña

Ureña llegó al equipo con la responsabilidad de ser el “6″ y ha demostrado su compromiso con el ADN de la ‘U’. A diferencia de otros volantes destacados, el chileno no solo aportó agresividad en la marca, sino también una habilidad destacada con la pelota y la capacidad técnica para dirigir cambios de juego. Con un impresionante 90% de precisión en los pases dentro de su propio campo, Ureña tuvo una presencia constante, participando en casi el 90% de los partidos con un promedio de 83 minutos por juego. En términos defensivos, generó 1.4 intercepciones, 2 tackles y 6.4 recuperaciones de balón en los 34 encuentros le tocó disputar.

PJ Minutos por partido Intercepciones por partido Tackles por partido Balones recuperados por partido Precisión de pases en propio campo 34 83 1.4 2 6.4 90%

Piero Quispe

Apenas hace dos temporadas que debutó con la camiseta crema. Sin embargo, el ‘Enano’ ha experimentado un crecimiento exponencial en su juego. Desde sus primeros partidos, se le notó algo diferente, tanto en la forma de afrontar los encuentros como en su constante búsqueda de avanzar. Esta temporada enfrentó una mayor competencia con jugadores más experimentados, pero Quispe se las ingenió para promediar 68 minutos por partido, marcando cuatro tantos y brindando dos asistencias. Un área en la que ha mejorado notablemente es en la marca, llegando a recuperar casi cinco pelotas por enfrentamiento. Asimismo, su destreza para eludir rivales lo llevó a salir airosos en el 53% de los regates que realizó.

PJ Minutos por partido Goles Asistencias Precisión de pase Balones recuperados por partido Regates exitosos por partido 34 68 4 2 83% 4.9 53%

Edison Flores

Hay futbolistas destinados a trascender en el fútbol, y Edison Flores es uno de ellos. Lo demostró en el breve lapso que estuvo esta temporada. Llegó para el Torneo Clausura y participó en solo 15 encuentros, suficientes para promediar 52′ y anotar seis goles, terminando como el tercer máximo anotador del conjunto estudiantil. Tuvo una frecuencia de 131 minutos por gol, siendo uno de ellos el primer tanto en la segunda final contra Alianza Lima.

PJ Minutos por partido Goles Frecencua de anotación Asistencias 15 52 6 131 1

Alex Valera

Tras su breve paso por Arabia Saudita, el ‘9′ regresó a la tienda merengue con la misión de convertirse en el goleador, y cumplió con creces. Con 15 goles en 30 encuentros, y un promedio de 0.5 por juego, el hombre nacido en Pomalca vivió su mejor año en cuanto a goles desde que juega en primera división. Además de su eficacia goleadora, destaca por su constante búsqueda del arco, con un promedio de 3.5 tiros a puerta y dos asistencias, consolidando así su temporada como el centrodelantero clave bajo la conduccón de Fossati.

PJ Minutos por partido Goles Promedio goleador Disparos por partido Asistencias 30 71 15 0.5 3.5 2





