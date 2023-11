Cuando el árbitro Edwin Ordóñez pitó el final del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, las luces de Matute se apagaron en plena celebración de los futbolistas cremas por haberse coronado campeones de la Liga 1 Betsson. Este hecho dejó atónitos no solo a los jugadores que estaban sobre el campo, sino también a los propios hinchas blanquiazules que estuvieron en las tribunas. A propósito de eso, Tito Ordóñez, delegado del cuadro victoriano, explicó la razón por la cual no hubo iluminación durante los festejos del rival.

“Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación. Apagar las luces. No es una decisión del club”, expresó Ordóñez tras el final del partido. Asimismo, el delegado del cuadro blanquiazul también avisó que la institución sacará este jueves un comunicado para dar detalles de lo ocurrido. “Ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo, la decisión que tomaron las autoridades”, dijo.

“Son las autoridades quienes determinan los pasos que tengamos que seguir las instituciones”, agregó Ordóñez, haciendo referencia a que Alianza Lima obedeció al pedido de la policía y la fiscalía de apagar las luces del estadio. Eso sí, aquel suceso pudo ocasionar un incidente mayor entre los hinchas que asistieron a presenciar el partido.

Jesús Castillo terminó dolido

Por otro lado, la derrota de Alianza Lima en la final ante Universitario dejó dolido a varios jugadores. Uno de ellos fue Jesús Castillo, quien expresó su tristeza por el resultado que le quitó la posibilidad de lograr el tricampeonato al equipo blanquiazul. “Estoy con mucha pena, mucha tristyeza. Quiero pedirle disculpas a la hinchada. Yo al igual que ellos estoy muy afectado. Toca levantar cabeza nada más y pensar en lo que se viene”, expresó.

El volante no fue tomado en cuenta para este partido por el entrenadorMauricio Larriera, quien optó por colocar un sistema poco usual para él (3-5-2). Eso sí, afirmó que la decisión de dejarlo en el banco fue netamente por disposición técnica.

“Son decisiones del entrenador, estoy triste por no poder ayudar al equipo, pero ya se vendrán nuevos retos. Queríamos aportar desde donde nos toque. El próximo año tiene que ser mejor que nosotros”, manifestó. Luego, agregó: “El equipo salió con la mentalidad de ganar el partido, durante el partido se dan diferentes situaciones y toca trabajar mejor para el siguiente año”.









