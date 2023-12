Universitario de Deportes continúa recibiendo buenas noticias de cara al centenario. Este sábado, salió a la luz el listado ‘Los 50 equipos más valiosos de América Latina’, elaborado por la prestigiosa revista Forbes. El único club peruano que aparece en el ranking es el vigente campeón de la Liga 1 Betsson, que está rodeado de otros gigantes del continente de Argentina, Brasil, México, entre otros países. Según el informe, la institución de Ate tiene un valor aproximado de 68.8 millones de dólares.

De acuerdo con el medio, este ranking de las franquicias más valiosas considera tres aspectos importantes: valor de la plantilla, valor de la marca y valor de su estadio. Asimismo, resaltó que solo se tomaron en cuenta los clubes que juegan en Primera División. En los primeros dos lugares se ubican los brasileños Palmeiras y Corinthians, seguidos de Chivas, Flamengo, Rayados, Flamengo y River Plate.

En concreto, el conjunto merengue está en la 35 posición, por delante de clubes como Vélez Sarsfield, Racing, Cerro Porteño, Nacional, Emelec, Independiente del Valle, Colo Colo, entre otros. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, Forbes determinó que la ‘U’ tiene un valor de 68.8 millones de dólares. Un escalón arriba está Universidad Católica, con un valor de 71.5 millones.

Bajo el mando de Jorge Fossati, Universitario ha regresado a la cima del fútbol peruano y espera seguir creciendo el próximo año. La idea es que continúe el proyecto del uruguayo, aunque recientemente salió a la luz el interés de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que busca que sea el reemplazante de Juan Reynoso. “No tengo una posición formada respecto a esta posibilidad. Es un orgullo que se hable de mi, pero no he tenido contacto alguno”, dijo al respecto.

Lista de los 50 de los equipos más valiosos de América Latina de Forbes. (Foto: Forbes)





La agenda de Universitario de cara al centenario

Luego de proclamarse campeón de la Liga 1 Betsson 2023, Universitario de Deportes se enfocará en mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada, que es especial porque será su centenario. Los principales objetivos del club crema: pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y, por supuesto, conseguir el bicampeonato a fin de año.

Para la siguiente campaña, se confirmó que José Carvallo, Emanuel Herrera y Luis Urruti no seguirán en el plantel estudiantil. Por otro lado, el chileno Rodrigo Ureña y el paraguayo Williams Riveros renovaron contrato por tres años en Universitario. Andy Polo -a su vez- firmaría su extensión en los próximos días. Se vienen semanas de movidas en el club de Ate. Ojo, a un detalle: se oficializó el fichaje de Christopher Olivares.





