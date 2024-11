El pasado 3 de noviembre, en Andahuaylas, Universitario de Deportes cerró el año de Centenario por todo lo alto: logró el bicampeonato en la Liga 1 Te Apuesto. Y, como no podía ser de otra manera, los festejos se extendieron por algunos días. Pese a ello, en Ate ya piensan en lo que será el proyecto deportivo del 2025, donde el objetivo es el ‘tri’ y, claro, hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Tomando en cuenta ese detalle, Fabián Bustos adelantó los trabajos con el primer equipo y, a la par, está estudiando con la directiva el diseño de su pizarra. Es decir, todo lo relacionado a las renovaciones y la llegada de refuerzos. Por lo pronto, confirmó que sostuvo más de una conversación con Edison Flores (su pase pertenece al Atlas de México).

Respecto a la estructura del plantel, el técnico argentino manifestó lo siguiente en el programa ‘En carne propia’ del canal de Youtube de Horacio Zimmerman: “El tema es así, hoy tenemos cuatro extranjeros. No sabemos cuántos extranjeros podemos tener. Obviamente para la Libertadores podemos tener 11 extranjeros, pero no es el caso. Las cosas se hacen bien y serias. Tenemos que ver la renovación de Edison, que para nosotros es un jugador importante... entonces dónde vas a usar (a los jugadores), si supuestamente no sabemos si serán seis o cinco (cupos de extranjero). No sabemos con quiénes podemos contar”.

“Estos chicos vienen de ser bicampeones; desde que lo agarró Jorge (Fossati), se compitió mejor. Se consiguió el título del 23 y ahora el 24. Estamos más preparados para la próxima la Libertadores. Hace mucho que Perú no compite bien en la Libertadores, ningún quipo peruano pasó fases importantes hace muchos años. Tenemos que ver el sorteo, y tenemos que preparar el equipo. Para nosotros es importante mantener la base”, expresó.

Fabián Bustos también confesó que habló en más de una oportunidad con ‘Orejas’, respecto al tema de su renovación. “Sí, y varias veces”. Ojo, el presidente del club azteca, Germán Brunatti, mencionó lo siguiente en conferencia: “Los jugadores a préstamo que regresan deben ser evaluados por el cuerpo técnico. Claro, tenemos nuestra opinión. Él volvió a su país, hizo un gran torneo y clasificaron a la Copa Libertadores. También debemos considerar su deseo y, por supuesto, valorarlo dentro de nuestra planeación. Hoy no lo tenemos cerrado”.

Por otro lado, se le consultó si Carlos Zambrano estuvo en agenda para el próximo año. “Nadie me planteó en el club eso”, dijo (el ‘León’ tiene todo listo para renovar con Alianza Lima). Finalmente, se refirió a la posibilidad de dirigir en un futuro a otra institución en nuestro país: “No sé, porque por mi familia hago todo, porque el tiempo pasa y en 10 años no sé. Pero no creo que vaya al clásico rival”.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





