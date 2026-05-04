Fabián Bustos no la pasa bien en Colombia tras lo sucedido el último fin de semana: con la obligación de ganar para meterse a los play-offs del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026, Millonarios empató por 2-2 con Alianza Valledupar y no consiguió seguir con vida en el campeonato. Aunque el argentino tomó el equipo tras la salida de Hernán Torres, es decir, no se encargó de la conformación del plantel, la prensa colombiana supo ser muy crítica con su trabajo, más allá de haber tenido buenos momentos a lo largo de este primer semestre. “El argentino también tiene culpa: nunca encontró la fórmula para sacar resultados contra equipos que se le encierran, se casó con su idea de jugar con defensa de cinco y eso le acabó costando puntos, muchas veces falló en la lectura de los partidos y en ocasiones sus cambios fueron inexplicables”, señalaron en El Tiempo. Esto no se da en un contexto cualquiera: Universitario de Deportes, equipo donde salió campeón nacional en la Liga 1 2024, sigue buscando entrenador luego de la partida de Javier Rabanal y es inevitable que su nombre esté en carpeta. Eso sí, Franco Velazco, administrador provisional de los cremas, fue claro al afirmar que no iniciarán ninguna negociación o acercamiento mientras esté vinculado a un club, respetando su profesionalismo y deseo de estar en Colombia. ¿Esto podría cambiar en los próximos días tras el desenlace de Millonarios en el balompié cafetero?