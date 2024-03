Desde su estreno con triunfo ante el equipo de Franco Navarro, el atacante Christopher Olivares no ha vuelto a disputar una partido oficial con los cremas . Eso sí, sumó minutos en los dos amistosos de preparación que ha tenido Universitario ante la reserva del club y la Universidad San Martín de Porres en el receso del Torneo Apertura. Probablemente también juegue este sábado frente a Deportivo Municipal, el tercer amistoso, en Campo Mar, previa reanudación del campeonato en juego.

¿Qué dice Bustos sobre Olivares?

En búsqueda de saber la opinión futbolística del entrenador Fernando Bustos sobre la poca continuidad del ‘Zancudito’, Depor charló con el cordobés, quien aclaró la situación del delantero de 24 años. “Hoy sí cuento con él (Olivares). Hay muchas cosas de las que salen no son reales. Obviamente consumo algo de lo que sale en redes. Se habla de que como no lo traje, no lo tengo en cuenta, para nada. Es un jugador que me gusta, tiene una capacidad importante. Para mí está en mis planes”, dijo a Depor.

Olivares no ha vuelto a jugar desde el estreno de Bustos en partidos oficiales.

Para el entrenador argentino, el ‘Tunche’ Rivera es un ejemplo de superación futbolística que nace desde el banco de suplentes. “Christopher (Olivares) trabaja muy bien. Sabe que es un plantel como mucha competencia, hay tres compañeros que juegan en la misma posición o posiciones parecidas, que hoy están en la selección. Él lo sabe. No tiene que dejar de entrenar, el ‘Tunche’ es un ejemplo de lo que a él le puede llegar a pasar cuando tenga la chance de minutos por jugar. Lo hace bien en los entrenamientos, el último partido de preparación jugó 75 minutos. Ahora viene la doble competencia (Apertura y Copa Libertadores), y hay un montón de partidos. Si lo sabe aprovechar tendrá la chance de competir con sus compañeros por lugares de titular”, apuntó.

Bustos y su expectativa por Perú

En otro momento, el técnico Fabián Bustos alentará al ‘equipo de todos’ que tiene entre sus filas a seis jugadores de su equipo (Diego Romero, Aldo Corzo, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera y Alex Valera) y enfrentará hoy (8:30pm) ante Nicaragua, el primer amistoso en la era de Jorge Fossati en el estadio de Alianza Lima. “Jorge (Fossati) los conoce bien, los ha tenido (seis jugadores). Para mí es importante que vayan con mucha motivación no solo en lo futbolístico, sino en personal. La selección te exige una disciplina más cuando se trata de representar al país. Eso nos ayuda cuando regresen con todas las ganas de seguir haciendo las cosas bien. A mi me pone feliz, ojalá haya mucho más en las próximas citaciones”, indicó.

Consultado sobre el itinerario que tendrá Universitario de Deportes, dijo: “Se jugó hace poco un amistoso (Universidad San Martín), pero se viene otro el sábado (Deportivo Municipal), y jugarán los que han tenido poca competencia. Ahora tendremos a la César Vallejo, y después siete partidos en abril, siete partidos en mayo, todos los chicos de la mejor manera. También está para darle minutos a los que estaban en banca (Piero Guzmán, Marco Saravia, Diego Dorregaray, Christopher Olivares), y algunos más, quienes no han tenido chances de tener minutos en partidos oficiales”.

Fabián Bustos se pronunció tras el empate entre Universitario y Garcilaso. (Foto: Universitario)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO





SOBRE EL AUTOR Wilmer Robles Periodista deportivo con más de quince años de actividad. Investigación, plataformas digitales, medios televisivos, radiales y redes sociales. Especialidad en entrevistas y coberturas de campo.