A pesar de que en la previa parecía que Sport Boys iba a ser un duro rival para Universitario de Deportes en el estadio Monumental, durante el trámite las cosas fueron distintas y los tres puntos se terminaron quedando en Ate gracias a los goles de Luis Urruti, Edison Flores y José Rivera (3-0). Tras el pitazo final, Fernando Gamboa analizó lo sucedido durante la noche del último jueves y reconoció que su planteamiento no le salió como esperaba.

En diálogo con los medios de comunicación, el director técnico de la ‘Misilera’ manifestó su disconformidad con el abultado marcador, pues consideró que su equipo también tuvo algunas chances de gol para vencer la portería defendida por Diego Romero. Pese a eso, los ‘cremas’ fueron más eficaces y capitalizaron mejor sus aproximaciones.

“Creo que nosotros hemos tenido posibilidades también y no supimos aprovechar, y la ‘U’ tuvo también y las aprovechó. Vamos a repasar el partido. El análisis es que obviamente el resultado queda demasiado largo para lo que fue lo que pasó dentro del campo de juego”, sostuvo el argentino en conferencia de prensa.

Por otro lado, Fernando Gamboa hizo hincapié en la presión que ejerció Sport Boys en los primeros minutos del duelo, donde complicó el desempeño de la ‘U’. Sin embargo, no pudieron sostenerlo por mucho tiempo y eso les privó de conservar la posesión del balón, por lo que se vieron obligados a retroceder sus líneas ante el asedio constante de los ‘cremas’.

“Tuvimos cuatro situaciones de gol claras. Creo que la clave del partido, con respecto a lo que nosotros habíamos planificado, tuvo que ver con que hicimos diez o doce minutos de presión, que es lo que siempre hacemos. En el segundo tiempo lo volvimos a hacer, pero en el resto no se hizo o no lo pudimos hacer. A partir de ahí no podíamos recuperar la pelota. De todas maneras, quiero felicitar a la ‘U y a Jorge (Fossati)”, puntualizó.

Con este resultado negativo frente a los estudiantiles, Sport Boys se mantuvo en el puesto 15 de la tabla de posiciones acumulada con 34 puntos (-21) y todavía deberá luchar para no complicarse con la zona roja del descenso. El cuadro ‘chalaco’ tendrá partidos difíciles en el calendario que le queda en el Torneo Clausura 2023: César Vallejo (L), UTC (V), Cusco FC (L), Sport Huancayo (V) y Cienciano (L).

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de esta derrota ante Universitario de Deportes (3-0), Sport Boys volverá a jugar este fin de semana cuando reciba a la Universidad César Vallejo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el domingo 24 de septiembre desde las 3:00 p.m., se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao y será transmitido en exclusiva por la señal de GOLPERU.





