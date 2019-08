“Franco Navarro me maltrató”: Diego Mayora tendrá una oportunidad en la Segunda División

En menos de tres años, la carrera de Diego Mayora se desvaneció. Pasó de ser el último ‘killer’ de exportación a ser un delantero de Segunda División. Ahora, ‘Macocho’ mira con nostalgia las fotografías que se sacó en su paso por Colón de Argentina y la Selección Peruana. Sin embargo, también mira con optimismo su futuro en Deportivo Coopsol, luego de su salida del cuadro que dirige Franco Navarro. ¿Por qué se fue? Aquí su denuncia.

Fue inesperada tu salida de UTC...

Decidí ir a Deportivo Coopsol, por una cuestión personal. Yo respeté la decisión de Franco Navarro porque no me tomó en cuenta. Hubo un momento en el que me puse bien físicamente y ni así me dieron la oportunidad.

Se te escucha bastante enojado…

Sí. Nunca me senté a conversar con Franco. Él jugaba con dos ‘9’, pero ni así me quería llevar al banco de suplentes. No sé qué problema tuvo conmigo, porque yo ni me enteré. Nunca fue frontal conmigo, tampoco me dijo las cosas en la cara.

¿Te sentiste maltratado?

Sí, me sentí maltratado por Franco. Los dos somos de la selva, y el tiró para otros jugadores. Pero así somos los peruanos.

¿Él te pidió fichar por UTC?

Claro. Antes de firmar, conversamos. Me motivó, en un momento en el que yo no jugaba en Real Garcilaso, porque se demoraron (en el pago) con Colón.

¿Tal vez quieras hacer un mea culpa por el bajón que sufrió tu carrera?

Uno siempre tiene que creer, para volar alto. No me arrepiento de nada. Ahora iré a jugar Segunda en Coopsol, que tiene un presidente que paga a tiempo.

¿Dices esto porque UTC te debe dinero?

Sí, me fui y me siguen debiendo un dinero.

A tus 27 años, ¿aún aspiras a volver al extranjero?

Quiero hacer bien las cosas para volver a jugar en un equipo grande de Lima. Luego se verá la posibilidad de salir. Asumo mi culpa, pero ya no puedo mirar hacia atrás.

