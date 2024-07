Después de haberse perdido las dos primeras jornadas del Torneo Clausura 2024, Gabriel Costa hizo su estreno oficial con Universitario de Deportes y en un contexto muy particular: enfrentando a su exequipo, Alianza Lima, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Su ingreso se dio a los 77′ por Nelson Cabanillas, justo cuando los cremas estaban abajo en el marcador. Finalmente se consumó la remontada de los dirigidos por Fabián Bustos –con goles de José Rivera y Jairo Concha– y tras el pitazo final ‘Gabi’ hizo un balance de lo ocurrido en el Estadio Monumental.

Aunque Costa solo tocó cuatro veces la pelota y tuvo muy poca participación en el trámite de la etapa complementaria, poco a poco espera coger ritmo de competencia y así ser más influyente. “El partido fue lindo, creo que lo jugamos bien e intensamente. Ellos tuvieron más la pelota en el segundo tiempo, ya que cambiaron de esquema, y hacen el gol, pero nosotros pudimos revertir la situación, pudimos convertir los dos goles”, sostuvo en zona mixta.

Respecto al enfrentamiento contra su exequipo, el volante de 34 años no quiso darle más vueltas al asunto. “Hace 20 años que juego al fútbol. Fue una linda sensación por la cantidad de gente que había, por lo que me jugaba, ya que teníamos que revertir el partido y lo hicimos. Ganamos tres puntos, nos sirve para seguir sumando y para seguir peleando lo que es el Clausura. En general el equipo hizo un buen partido y nos merecimos llevarnos los tres puntos”, afirmó.

Esta es la primera vez que ‘Gabi’ juega con el Monumental a favor, pues previamente ya había jugado clásicos en contra de la ‘U’. Después de vivirlo, lo describió como algo especial. “Espectacular, el aliento todo el tiempo, es una linda sensación, obviamente que te motiva jugar con esa gran cantidad de gente y obviamente más en un Clásico. Esa pasión que canta, con la cantidad de gente y con lo que demuestra. Es un placer jugar así”, señaló.

Sobre cómo se dio su salida de Alianza Lima a pesar de tener contrato, Gabriel Costa sostuvo que no fue un decisión complicada ya que solo terminó yendo al lugar donde sí lo querían e hicieron el esfuerzo por tenerlo. “No me quisieron en un lado y me quisieron en el otro, así que agradecido con Universitario que me dio oportunidad de poder llegar. Me toca demostrar de lo que soy capaz y la calidad de jugador que soy”, aclaró.

Finalmente, Costa explicó que a inicios de temporada sufrió una lesión que no le permitió estar en su plenitud físico, algo que repercutió directamente en su rendimiento. Además, no fue un problema para él pasarle al lado de Universitario después de haber estado en Alianza Lima, pues antes que todo es un profesional. “Tuve una lesión que no me permitió competir de la mejor manera, luego ellos no me tuvieron en cuenta, pero es parte del fútbol, se cerró una puerta y se abrió otra, soy un profesional, velo por los intereses de mi familia”, aseveró.





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana, cuando visite a Melgar por la fecha 4 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el miércoles 31 de julio a las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental de la UMSA y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Este duelo será crucial para ambos equipos en la lucha por el título nacional, ya que ambos están metidos en la parte alta de la tabla de posiciones. El ‘Dominó’ llega a este cruce después de caer por 3-1 a manos de Alianza Atlético, donde perdió su invicto de 15 partidos al hilo. La última vez que se enfrentó a la ‘U’ fue por el Torneo Apertura de este año, con triunfo merengue por 2-0: Diego Dorregaray y José Rivera anotaron los goles en el Estadio Monumental, el pasado 17 de febrero.





