En un partido muy disputado de principio a fin, Universitario de Deportes se quedó con los tres puntos ante su clásico rival Alianza Lima. Los íntimos se pusieron en ventaja sobre los 70 minutos del encuentro con un autogol de Andy Polo, pero los cremas no bajaron los brazos y consiguieron voltear el marcador gracias a un tanto del ‘Tunche’ Rivera y a un magistral remate de tiro libre de Jairo Concha que acabó vencieron el arco de Ángelo Campos, pero que finalmente el tanto se le fue concedido a Carlos Zambrano en propia puerta por rozar el balón con la cabeza. El equipo dirigido por Fabián Bustos sacó un triunfo importante que los mantiene en carrera por el Clausura, tras el decepcionante empate ante Grau la jornada anterior.

La figura descollante del partido fue sin lugar a dudas Jairo Concha. El futbolista que también supo vestir la camiseta de Alianza Lima -y que llegó a la ‘U’ esta temporada- jugó tal vez su mejor encuentro desde firmó con el conjunto de Ate. El volante estuvo muy claro con el balón desde el primer minuto y tomó el papel de organizador de su equipo en este encuentro disputado en el Estadio Monumental, por la fecha 3 del Torneo Clausura. Su manejo del balón fue importante para que los merengues se mantuvieran con opciones, pese a estar debajo en el marcador, y siempre intentó generar peligro al pórtico blanquiazul con remates desde larga distancia o filtrando balones para sus compañeros.

Los números de Jairo Concha vs. Alianza Lima

Partiendo como volante interior por izquierda en el tradicional 3-5-2 de Universitario, Jairo Concha tomó el timón de los cremas frente a Alianza Lima. Ante los pocos espacios que tuvo el chileno Rodrigo Ureña, por la férrea marca que le puso Catriel Cabellos para que no reciba el balón en las salidas, el ex San Martín asumió el rol de conductor de los vigentes campeones de la Liga 1 y del Apertura 2024. El mediocampista fue el más preciso de su equipo cuando tuvo la pelota con un 80% de pases completados y también tuvo nada menos que 3 asistencias claves que pudieron terminar en goles.

Su buen rendimiento en el campo de juego no solo se centra en su trabajo ofensivo. Jairo Concha tuvo un gran desempeño sin balón y fue solidario para la recuperación de la misma. El volante ganó 8 de los 13 duelos que tuvo ante futbolistas blanquiazules y un total de 3 entradas con las que pudo devolverle la posesión de la pelota a su equipo. El jugador crema viene con un nivel en ascenso -tras lo mostrado en el Apertura- y cerró el encuentro con broche de oro al generar el tanto con el que Universitario se llevó el triunfo ante el cuadro de La Victoria.

Minutos

jugados Precisión

de pases Balones largos

(Completados) Duelos

(Ganados) Pases

clave Quites 90′ 36/45 (80%) 7 (5) 13 (8) 3 3

Mapa de calor de Jairo Concha

Mapa de calor de Jairo Concha. (Captura: Sofascore)

Jairo Concha en su mejor versión

El buen partido de Jairo Concha este viernes ante Alianza Lima no es una casualidad. Luego de una primera parte del año muy irregular y con algunos problemas físicos que no le dejaron tener un rendimiento más sostenido, el volante se puso al 100 % gracias a las semanas de para por la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2024 y viene siendo el mejor de Universitario en este inicio del Torneo Clausura. Además, pudo completar por primera vez en el año los 90 minutos de un partido, mostrando que ya se encuentra en óptimas condiciones para afianzarse en el once titular del cuadro crema.

Este nivel de Jairo Concha puede ser importante para que pueda tener una oportunidad en la Selección Peruana ante la falta de alternativas que tiene Jorge Fossati en el mediocampo. La ‘Bicolor’ sufrió en el torneo continental por la falta de generación de juego en el mediocampo y el volante crema podría aportar nuevas características a la blanquirroja, como su buen remate de larga distancia y también capacidad para filtrar balones a los delanteros que buscan los espacios vacíos entre los defensores. Recordemos que el futbolista de Universitario solo ha disputado dos amistosos con el combinado nacional en enero de 2022 contra Panamá y Jamaica, y se quedó en el banco de los suplentes en la derrota ante Argentina en octubre de 2023 por Eliminatorias.

De esta manera, está en el futbolista poder sostener su rendimiento en los próximos partidos del torneo local y así llamar la atención de Jorge Fossati para los partidos de Eliminatorias ante Colombia y Ecuador en el mes de septiembre. Por lo pronto, los cremas deben pasar la página rápidamente, ya que este miércoles 31 de julio tendrán otro duro partido ante Melgar en Arequipa (desde las 8:00 p.m.). El cuadro ‘Dominó' viene de perder ante Alianza Atlético en Sullana, por lo que buscarán respetar su localía, mientras que los cremas intentarán sorprender a los arequipeños para mantenerse en lo más alto del Clausura.

Jairo Concha en el Universitario vs. Alianza Lima. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR