Luego de levantar el título de la Liga 1 Betsson 2023, la planificación de Universitario de Deportes estaba dirigida a enfocar todos sus esfuerzos en el centenario, con la posibilidad de festejarlo con un bicampeonato. Sin embargo, durante los últimos días hubo un giro de tuercas inesperado y, en el peor escenario, podrían quedarse sin director técnico si es que finalmente Jorge Fossati decide asumir la dirección técnica de la Selección Peruana. En ese sentido, un nombre entró en carpeta en tienda ‘crema’: Gabriel Heinze.

Según la información de RPP Noticias, el entrenador argentino es sondeado por los ‘merengues’ y es del agrado de la directiva. Eso sí, el plan A sigue siendo Jorge Fossati y esperan contar con él cuando inicie la pretemporada el próximo lunes 18 de diciembre. De momento, el uruguayo está de vacaciones en su país y, si bien su entorno se reunió con Juan Carlos Oblitas, director General de Fútbol de la FPF, las negociaciones solo se encaminarán si es que se oficializa la salida de Juan Reynoso.

En cuanto a Gabriel Heinze, recientemente dejó su cargo en Newell’s Old Boys –donde dirigió 50 partidos, ganó 18, empató 16 y perdió 16– y se encuentra libre. Su estilo de juego ofensivo, su capacidad de convencimiento y las buenas referencias que hay de él desde Argentina son argumentos sólidos que gustan en Ate. Así pues, si el destino de Fossati y la ‘Blanquirroja’ termina juntándose, podría darse un primer contacto con el exzaguero, quien inició su carrera como entrenador en el 2015 dirigiendo a Godoy Cruz.

Por otro lado, también se habló de Ricardo Gareca como una posibilidad. Sin embargo, a pesar de la nostálgica que existe entre Universitario y el ‘Tigre’ –ganó el Torneo Apertura 2008 con los ‘cremas’–, este declaró hace poco en el programa Sin Cassette que quiere alejarse futbolísticamente de nuestro país. Además, desde lo económico sería muy complicado que pueda calzar dentro del presupuesto de la ‘U’.

“Estuve muchos años en Perú y tengo cuestiones personales en este país porque me gusta. En lo futbolístico, quiero alejarme. Momentáneamente, no tengo planes de dirigir a ningún equipo en Perú”, manifestó hace unos días el exentrenador de la Selección Peruana, quien trabajó por última vez en Vélez Sarsfield hasta julio de este año.

Gabriel Heinze suma un título como DT, con Argentinos Juniors en Primera Nacional B. (Foto: Getty Images)





¿Qué fue lo último que dijo Jorge Fossati?

Hasta ayer miércoles todo estaba encaminado para que se dé el encuentro entre Jorge Fossati y Juan Carlos Oblitas. No obstante, finalmente el entrenador ‘charrúa’ envió solo a sus representantes y lo único que se tocó fue lo estrictamente deportivo. Más allá de este primer contacto con el entorno del ‘Flaco’, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) están con las manos atadas y no podrán avanzar más si es que no cierran el finiquito del contrato de Juan Reynoso, quien sigue siendo el director técnico de la Selección Peruana.

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario por todo el 2024. (Foto: Getty Images)

El pensamiento del DT de Universitario va por esa línea, ya que no quiere chocar con la ética profesional ni faltarle el respeto a su colega. “No niego las cosas que son realidad, que hubo contactos, pero está todo indefinido lo de la Selección de Perú hasta que a mí me llegue la constancia oficial de que está todo concluido con el actual técnico (Reynoso)”, declaró ayer en diálogo con el programa Carve Deportiva de Uruguay.

“Por el momento, estoy enfocado en lo que es la temporada 2024 de Universitario de Deportes y veremos qué pasa en las próximas horas, no quisiera extenderme más sobre el tema. Agradecido a Dios con la temporada pasada, hemos recibido en Perú muchísimo cariño y respeto de la afición, y especialmente del hincha de la ‘U’”, remarcó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO