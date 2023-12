Oliver Sonne se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de la Selección Peruana. Teniendo en cuenta en 2023 llegó por primera vez al Perú, la afición de la ‘Blanquirroja’ lo ha recibido con los brazos abiertos y no deja de darle cariño, ya sea en las calles o en las redes sociales. Eso sí, todavía no ha tenido la oportunidad de hacer su debut en el equipo patrio. En una entrevista, Sergio Peña fue consultado por la poca actividad del lateral y, además, señaló que no entiende cómo es tan adorado si la gente aún no lo ha visto en el terreno de juego.

Durante una entrevista en el programa ‘Entre Ceja y Ceja’, el futbolista del Malmö se refirió a diferentes temas, entre ellos la actualidad de la ‘Bicolor’, que ha tenido un pésimo inicio en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En un momento, no pudo evitar hablar sobre el cariño que recibe el jugador del Silkeborg por parte de los hinchas ‘blanquirrojos’.

“Te aseguro que a la gente le preguntas cómo juega Oliver y no saben. Lo aman sin ni siquiera verlo visto”, fueron las primeras palabras de Peña. “No pienso que esté mal, pero si pienso que está mal que le falten el respeto a los que lo están haciendo como Aldo (Corzo), como Luis (Advíncula). Pienso que puedes querer a un jugador pero no puedes faltar el respeto a los otros”, agregó.

Cabe destacar que Sergio y Oliver han compartido vestuario en las últimas dos fechas dobles del proceso clasificatorio. Ambos fueron convocados por Juan Reynoso para los duelos ante Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela. No obstante, el único que tuvo minutos fue el mediocampista nacional, que ingresó en la segunda mitad en la derrota sufrida en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Sonne, por su parte, esperaba una oportunidad para debutar con la ‘Bicolor’, pero esta nunca llegó en 2023. Recordemos que el lateral apuró todos los trámites para obtener la nacionalidad peruana en tiempo récord y quedar habilitado para jugar por Perú. Tiene muchas ganas de representar al país a pesar de no haber nacido aquí. Y se espera que llegue su momento el próximo año, bajo el mandato del nuevo DT de la Selección.





Fossati, el elegido para dirigir a la ‘Bicolor’

Jorge Fossati es el elegido por la Federación Peruana de Fútbol para ser el próximo DT de la ‘Bicolor’ y, tras varios días, finalmente fue pública la llegada de Juan Carlos Oblitas a Montevideo el último martes para pactar una reunión conociendo que, por parte del estratega de 71 años, también había intención de escuchar dicha propuesta.

Sin embargo, el miércoles, cuando se creía que ambos iban a conversar, fueron los representantes de Fossati quienes se reunieron con Oblitas para hablar únicamente sobre el proyecto deportivo de la ‘Blanquirroja’ y, si bien coincidieron en este aspecto, el entorno de Fossati le solicitó estrictamente al directivo de la FPF que exista una constancia que confirme la rescisión de contrato con Juan Reynoso. Hasta entonces, no avanzarán en negociaciones.





