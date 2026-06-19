Gianluca Lapadula ya se encuentra en territorio peruano para concretar su esperado fichaje por Universitario de Deportes. El delantero nacional arribó al país en las últimas horas y, en las próximas horas, el club crema hará oficial su incorporación. Según se conoció, el atacante firmará un contrato que lo vinculará con la institución hasta diciembre de 2027.
Tras superar los exámenes médicos y culminar los trámites administrativos, Universitario anunciará oficialmente su incorporación a través de sus plataformas digitales. La expectativa entre los hinchas es alta, ya que Lapadula llega para reforzar el ataque del equipo con miras al Torneo Clausura y los próximos desafíos de la temporada.
Con esta incorporación, el cuadro merengue suma un delantero de experiencia internacional y uno de los principales referentes de la selección peruana, con el objetivo de fortalecer su plantel en la lucha por el título nacional y afrontar de la mejor manera las competencias que disputará en los próximos meses.
Se espera que, una vez oficializado su fichaje, Lapadula sea presentado en los próximos días y se integre de inmediato a los entrenamientos con el plantel principal.