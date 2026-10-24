Universitario de Deportes homenajeó a Horacio Calcaterra por alcanzar los 150 partidos defendiendo la camiseta crema. (VIDEO: L1 Max)
Universitario de Deportes homenajeó a Horacio Calcaterra por alcanzar los 150 partidos defendiendo la camiseta crema. (VIDEO: L1 Max)

rindió homenaje a en la previa del partido ante Juan Pablo II, disputado en el Estadio Monumental. Según se pudo observar en la transmisión de L1 MAX, el mediocampista recibió una placa recordatoria y una camiseta crema con el número 150 en el dorsal, en reconocimiento a sus partidos con la institución merengue.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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