Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activaciónde modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación.Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Universitario suma otra amarilla! Calcaterra fue amonestado por fuerte entrada y luego hizo un gesto al árbitro
¡Universitario suma otra amarilla! Calcaterra fue amonestado por fuerte entrada y luego hizo un gesto al árbitro
Al minuto 77, Horacio Calcaterra recibió la tarjeta amarilla tras una dura infracción contra un jugador de Sport Huancayo. El mediocampista crema reaccionó con un gesto hacia el árbitro. El otro futbolista de la ‘U’ que permanece en cancha y está amonestado es Caín Fara.
Horacio Calcaterra fue amonestado tras una fuerte entrada y realizó un gesto hacia el árbitro. (Video: L1 MAX)
Universitario de Deportes continúa acumulando tarjetas en un partido cada vez más intenso ante Sport Huancayo. Al minuto 77, Horacio Calcaterra recibió la tarjeta amarilla luego de cometer una fuerte entrada contra un futbolista del ‘Rojo Matador’. Tras la amonestación, el volante crema realizó un gesto dirigido al árbitro, en medio de sus reclamos por la decisión. El otro jugador de la ‘U’ que sigue en el campo de juego con tarjeta amarilla es Caín Fara.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.