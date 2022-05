Javier Chirinos es uno de los personajes más queridos de Universitario de Deportes. Su gran hazaña de consagrar a la ‘U’ campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en el 2011 sigue prevaleciendo como uno de los mayores éxitos de la historia. Con ello, el ‘profe’ hoy tiene como objetivo principal aportar dentro del club de sus amores a través de las escuelas deportivas, el cual se desempeña como coordinador.

Tras la llegada de Jorge ‘Coco’ Araujo a la dirección técnica, la ‘U’ continúa en mantenerse de pie en la Liga 1. El duro golpe que recibieron los cremas en el clásico y luego ante Sport Boys han sido temas que no pasaron desapercibidos, por lo que pulieron ciertos errores y ahora pelean por obtener el Torneo Apertura.

Debido a esto, Chirinos no se guardó nada, confesando querer ver a un equipo más consolidado. “De repente muchos jugadores no están identificados con Universitario, pero eso ya se debe dejar de lado, están defendiendo a una camiseta con mucha historia”, señaló.

- A la espera de un entrenador, ¿cómo ve la actualidad de Universitario de Deportes?

Yo creo que no es el mejor momento futbolístico de Universitario y no es solamente en esta actualidad, sino viene ya desde algunos años donde no se ve una regularidad de resultados positivos para la ‘U’ en el sentido que desde siempre es un equipo que ha estado acostumbrado a salir campeón. Universitario tiene bajo el régimen de administración temporal, maso menos, estamos hablando de una década, y bajo esos 10 años se ha logrado un título, en el 2013, entonces dice un poco el momento difícil del club.

- ¿Qué percepción tiene sobre el mecanismo de administración temporal?

Lógicamente esto es un tema determinado por un gobierno, un tema político en el que la idea era ayudar a los clubes que estuvieran en un mal momento económico y entre ellos estaba Universitario. De pronto, la manera de salir de todas las deudas y obligaciones que tiene el club hace que también no progrese en su situación deportiva y eso también es complicado. No es fácil llevar una deuda de tanto tiempo y no poderla solventar.

- Solo los buenos resultados aseguran la permanencia de Jorge Araujo o qué condiciones deben darse para que siga al frente del equipo...

Siempre en el club los resultados son los que mandan. Yo creo que sería de alguna manera injusta que este comando técnico, joven e identificado con Universitario, obteniendo buenos resultados no se puedan mantener en el club. Es el momento que gente joven, de la casa, y ese es el caso de Jorge Araujo, Lucho Salhuana, Johnny Díaz y Ángel Venegas. Todos ellos son personas del comando técnico actual, bastante jóvenes, pero con mucha capacidad para estar al mando de la institución.

- En una entrevista, Germán Leguía señaló que usted sería el hombre ideal para cubrir el puesto de Álvaro Gutiérrez, ¿ha pensado en volver a dirigir a la ‘U’?

Las oportunidades se han presentado, yo tengo la gran satisfacción de seguir vinculado con Universitario laboralmente. En la actualidad tengo mucho tiempo trabajando en la ‘U’, me puedo jactar que durante todo este tiempo he pasado por todas las responsabilidades que puede haber en el área deportiva del club. Soy una persona identificada con la institución y siempre, donde esté, voy a aportar para que salga adelante.

- Coméntenos más acerca de su puesto en Universitario...

Yo soy coordinador de las escuelas de Universitario de Deportes Actualmente son dos sedes, la de Lolo Fernández y la del Monumental, donde van niños desde los 5 años hasta los 17 años, así que tenemos todas las categorías. Fomentamos mucho la competitividad dentro de las escuelas, mejorar sus condiciones deportivas y hacer competencias dentro de las mismas para ver el desarrollo de su capacidad y mucho de ellos pasan a una instancia mejor para que vayan evaluándose y poder tener la posibilidad de llegar a grupos federativos, que es lo que todos los chicos de diferentes lugares aspiran a llegar.

- ¿Conoce usted el proyecto de menores de Manuel Barreto?

Sí, claro, hemos conversado con él. Hay un proyecto interesante, básicamente de lo que se puede hacer a nivel de escuelas y dentro de poco estamos retomando el tema de hacer un campeonato de interescuelas fútbol 7 y fútbol 9. Así, podemos ver a los chicos en su desarrollo y tener un grupo selectivo de escuela. Ojalá que se haga realidad muy pronto y tener un grupo de 9-10-11 años y otro de18 años para potenciarlos y que reciban mejores condiciones deportivas. Además, de repente en seis meses o un año puedan estar en mejores niveles.

- ¿Es la Bolsa de Minutos la mejor opción para observar mayor presencia de jóvenes en el campeonato local?

Quizás las pautas que hacen tales como la Bolsa de Minutos obligan a los entrenadores a asumir gente joven, pero creo que el tema es tener convicción de ponerlos, no por obligación porque el reglamento me dice. Todo es mejorable, yo creo que la intención de la Bolsa es esa. Creo que hay que tener más convicción para que el joven apoye, mejore y sea un elemento importante en el plantel profesional.

- ¿Qué piensa acerca del legado que dejó el plantel de la Copa Libertadores Sub 20 del 2011?

Si uno analiza el momento del año 2011, Universitario tuvo una buena generación de futbolistas porque de los 20 muchachos inscritos de la Copa Libertadores, 14 o 15 fueron inscritos al plantel profesional de la ‘U’, 4 o 5 no sé cuál fue el motivo que no hicieron contrato. De todos ellos, unos jugaron, otros no, otros se fueron al extranjero. De ese grupo, en la selección peruana ha pasado Polo, Flores, ‘Canchita’ y Cáceda. Fueron una buena generación de futbolistas para Universitario y para el fútbol en general, yo creo que eso pasa cada cierto tiempo.

- De aquel plantel, el único que continúa vistiendo la camiseta crema es Andy Polo, ¿ve positiva su llegada a pesar de los problemas en los que ha estado envuelto?

Lo que sucede es que es un tema personal, pero él es una persona pública, y cualquier noticia que tenga que ver con Universitario, ya sea jugador o un elemento que esté en el plantel, van a saltar y yo creo que, si bien es cierto, debe ir en paralelo la vida deportiva con la vida familiar de cada uno. A parte de ello, el futbolista es una persona que muchos chicos, mucha gente joven admira, entonces se debe resguardar una conducta adecuada.

- ¿Considera que hay un plantel competitivo en Universitario?

La situación de Universitario y del fútbol peruano en general es un tema económico. Salir campeón acá en la Liga 1 no te alcanza para hacer una buena Copa Libertadores y lo ha demostrado la ‘U’, Cristal y Alianza, y eso pasa por el nivel de nuestro torneo, el aspecto económico que no te permite hacer mejores contrataciones, preparase mucho mejor. Es la realidad que tenemos, la gran excepción es la selección peruana y si uno se pone a pensar el 95% son jugadores que juegan afuera del país, tenemos un porcentaje muy bajo de jugadores de acá y no suelen ser titulares.

- Valera, si bien es cierto no es titular, se ha ganado la confianza de Ricardo Gareca...

Valera es un jugador que ha mostrado una capacidad de superación increíble, porque él venía de jugar en un equipo recién ascendido, desde la Copa Perú. No era muy conocido y la ‘U’ lo contrató y ha tenido un crecimiento profesional importante, que le ha permitido ser titular indiscutible en el equipo y estar en la selección en poco tiempo. El muchacho tiene un mérito muy grande porque lo ha peleado, es muy valioso lo que ha hecho. Muchos delanteros no tienen el espíritu de marcar, de pelear y de correr, él sí lo tiene.

- En el último clásico, ¿por qué se notó una amplia diferencia en el marcador?

Fue mucha diferencia. Alianza no jugó mal, pero jugó un buen partido porque se lo permitió la ‘U’. Yo creo que Universitario en ese partido no tuvo temperamento, esa decisión de marca, y Alianza tuvo un poquito mejor de fútbol y acierto en las jugadas que se le presentaron en el área de la ‘U’. A esto se suma que el equipo tuvo muchas fallas a la hora de hacer el gol. No hay que quitarle el mérito a Alianza Lima, porque ganó el partido por cuatro goles. Totalmente sorprendido que la ‘U’ no asumiera un clásico como siempre lo ha asumido, con temperamento, con decisión. Más allá del resultado, la actitud no se vio.

- En cuanto a lo táctico ¿ve algo por corregir en el equipo?

He tenido la oportunidad de jugar fútbol durante 15 años y he tenido la suerte de haber jugado en la ‘U’, para mí es un orgullo muy grande. No veo esos líderes que te empujan, que alientan, que se tiran al piso y marcan. Eso contagia a los demás, eso lo que hace falta en estos momentos al equipo. De repente muchos jugadores no están identificados con Universitario, pero eso ya se debe dejar de lado, están defendiendo a una camiseta con mucha historia. La historia más grande del país en tema deportivo lo tiene la ‘U’, y no lo digo yo, lo dice el pasaje del fútbol peruano, es el que tiene más títulos, el que ha logrado mejores resultados a nivel internacional. Entonces, el temperamento del jugador hace mucho, más allá de los comandos técnicos.

- ¿Podría dar un ejemplo?

Piero Quispe es un jugador con mucha capacidad, nosotros que somos hinchas y estamos totalmente identificados con la ‘U’, pero me hubiera gustado que Quispe esté más respaldado por sus mismos compañeros porque es un elemento joven que no tendría que asumir la bandera de conductor del equipo, no por falta de capacidad, sino porque es muy joven, tanto así que lo llenan a patadas. La gente de experiencia tiene que asumir ese protagonismo y dejar un poco de lado a Quispe. Entonces, me hubiera gustado que esté en un equipo totalmente consolidado.