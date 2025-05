Luego de los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental, donde un grupo de barristas protagonizó un fuerte altercado contra algunos jugadores de Universitario de Deportes, el administrador del club, Jean Ferrari, aseguró que nadie en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ni de la Liga 1 se ha comunicado con él respecto a una posible sanción al recinto deportivo crema.

En diálogo con RPP, Jean Ferrari llamó “tema interno” lo ocurrido entre barristas y jugadores, y que no amerita castigo. “Acá no se ha tirado una bengala al campo, no se ha apagado la luz, no han tirado pilas, llaveros, botellas. No ha sido algo dirigido contra el equipo rival. Esto ha sido un tema interno. Nosotros estamos viendo el tema de manera interna”, expresó el directivo.

El administrador crema fue enfático al afirmar que los hechos ocurrieron 30 minutos después de finalizar el partido. Además, aseguró que ya tiene identificados a ese grupo de barristas y que también se hizo la denuncia respectiva ante las autoridades, quienes serán las encargadas de iniciar una investigación. Eso sí, no descartó prohibirles el ingreso al estadio.

Jugadores de Universitario fueron agredidos por barristas que irrumpieron en el Monumental. (Video: Fútbol En América)

“Las sanciones que podamos tomar seguramente serán medidas drásticas, pero primero hay que ir paso a paso. No podemos adelantarnos a nada, porque se sigue un procedimiento. Lo primero es el informe de nuestro jefe de seguridad, las cámaras, que serán el argumento legal. Y luego la denuncia correspondiente con estos medios probatorios”, explicó.

Jean Ferrari reconoció que los jugadores están ofuscados por lo sucedido y que entiende su reacción, ya que había familiares en las tribunas. "Estas personas pasaron por donde estaban los familiares de los futbolistas. Ha habido familiares muy nerviosos", dijo. Asimismo, aclaró los rumores en torno a la renuncia de Rodrigo Ureña: “Fue la calentura, que es normal y entendible. Lo que traté de hacer era que se calme y que se enfocara en lo que se viene”.

El administrador de la ‘U’ también pidió a la organización de la Liga 1 convocar a una mesa de trabajo con los distintos clubes del campeonato para tratar el tema de la violencia en el fútbol. "La Liga debería armar una mesa de trabajo y a partir de allí consensuar conceptos o ideas. Si fuera de manera particular con cada club, no va a pasar por las diferencias que existen. Acá lamentablemente cada uno jala agua para su molino. Acá el ente rector es quien debería buscar una mesa de trabajo para consensuar ideas", apuntó.

Universitario cayó 1-0 ante Alianza Atlético en el Monumental. Foto: Paloma Del Solar/@photo.gec

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 1-0 ante Alianza Atlético por la Liga 1 Te Apuesto, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Barcelona SC, en el duelo correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para este miércoles 14 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

