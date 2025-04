El pasado fin de semana, Universitario igualó ante Alianza Lima (1-1) en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Como ya es costumbre en este tipo de partidos, la polémica rondó en el estadio Alejandro Villanueva y esta vez la atención se direccionó en la celebración del último gol: Fabián Bustos realizó un gesto que fue interpretado como ‘provocación’ por parte de la Liga 1 y, días después, se emitió una sanción que no ha caído nada bien en tienda crema. Es más, Jean Ferrari fue el primero en alzar la voz de protesta.

“Esa CD (Comisión Disciplinaria) envía mensaje peligroso, acepta q lanzan botellas en estadio y solo multa 2 UITs, el gesto del futbolista es evidente y 2 UITs y a Bustos 4 fechas y 2 UITs x gesto q antes no habían sancionado (sabbag). Iremos hasta el final y solicitamos destitución para el Sr. Grau”, escribió el administrador de Universitario en la red social ‘X’.

El reclamo del ex futbolista se centró en que la dinámica para poder ejecutar las sanciones no se muestra equilibrada en ambos equipos. Además, recordó que en un clásico anterior no hubo sanción para Pablo Sabbag por una acción similar (agarrarse las orejas en alusión a no escuchar las pifias), sumado también al ‘exceso’ de la multa económica por esta situación.

De acuerdo al documento emitido por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Alianza Lima realizó un informe señalando que Bustos “incitó la violencia y provocó al público” con sus gestos y actitud. Desde la institución de La Victoria señalan que esta actitud pudo generar reacción negativa entre asistentes y así comprometer las medidas de seguridad.

La sanción al entrenador de Universitario de Deportes se suma al de clásicos anteriores, como lo que pasó con Alexander Succar en el 2022, que terminó con una tarjeta roja; o Pablo Sabbag que hizo el mismo gesto que Fabián Bustos en el Estadio Monumental y no recibió sanción.

Documento de la Comisión Disciplinaria de la FPF con la sanción a Fabián Bustos.

Por lo pronto, desde Universitario señalan que apelarán esta sanción que inhabilita a Fabián Bustos de estar presente en los próximos cuatro partidos de Liga 1. Este fin de semana, los cremas tendrán un duelo crucial ante Melgar en el estadio Monumental porque, de ganar, podrían acercarse a la cima.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 1-0 ante Independiente del Valle, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Melgar, por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 13 abril desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canals 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR