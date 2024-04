El triunfo de Universitario de Deportes sobre Alianza Atlético tuvo muy pocas llegadas claras en ambas porterías y el resultado terminó definiéndose con un penal bien ejecutado por Yuriel Celi. Sin embargo, el arbitraje de Micke Palomino fue duramente cuestionado en conferencia de prensa, específicamente por una mano dentro del área ‘crema’ que no sancionó como penal. Jorge Espejo se refirió al respecto ante los medios de comunicación y evidenció su preocupación al ver que este tipo de acciones no son cobradas ni con el VAR.

Cuando se jugaban los minutos finales de la etapa complementaria, un balón largo ingresó en zona peligrosa para Universitario, sobre todo porque Guillermo Larios estaba fresco por haber entrado recientemente y presionó con intensidad en busca del gol. En ese mismo instante, el esférico dio un bote en el área ‘crema’ e impactó en la mano de Piero Guzmán, lo que generó que los futbolistas de Alianza Atlético reclamaran airadamente la pena máxima.

Micke Palomino y sus colegas no lo consideraron así, por lo que el partido continuó con total normalidad. No obstante, el director técnico de los ‘Churres’ quedó mortificado por la situación y no dudó en explicar su molestia frente a los periodistas. Según su interpretación, alegó que si una mano similar se daba en el área de Mannucci, Palomino si hubiera sido más incisivo en la revisión.

“Planteamos un partido estratégicamente muy bien llevado, salimos a jugar sin complejos con mucha nobleza para contrarrestar el accionar de la ‘U’. Manejamos bien los tiempos, se desata el partido en un penal claro, lo que sí me preocupa es que hubo un penal en la otra área y ni siquiera llamaron al VAR a chequear la mano de Guzmán. Con otro tipo de camiseta quizá lo chequeaban”, sostuvo.

En esa misma línea, Jorge Espejo apuntó a que siempre los clubes grandes tienen un peso diferente en este tipo de acciones. “Hay un peso de un club importante, no estoy diciendo que se incline mucho la balanza pero es algo normal. Los que hemos jugado al fútbol en el Perú lo sabemos, no estoy atacando ni criticando, es un accionar normal, hay un peso importante de los equipos grandes, eso tampoco desmerece el triunfo de Universitario”, agregó.

Finalmente, el DT de los sullanenses valoró que su equipo esté mejorando desde su llegada, por lo que ahora espera que eso se traduzca en buenos resultados de aquí en adelante. “En líneas generales, Sullana ha evolucionado en su juego, en su accionar, jugó de manera inteligente y tuvimos posibilidades también. Al final me voy con la sensación que merecimos un poco más, pero ya terminó el partido y hay que seguir mejorando para lo que viene”, sentenció.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Junior de Barranquilla por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el martes 9 de abril desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y será transmitido para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su alternativa digital a través de la plataforma de Star Plus.

Después de vencer a Liga de Quito el último martes, la ‘U’ tiene la oportunidad de despegar en su grupo si roba sus primeros tres puntos de visitante en esta edición del certamen continental. El ‘Tiburón’ no será un rival sencillo, pues además de jugar con el aliento de su hinchada, llega como favorito después de vencer por 3-1 a Botafogo en Río de Janeiro. La última vez que ambos clubes se vieron la cara fue por la edición 2001 de la Copa Libertadores, con un empate por 1-1 en Colombia.





