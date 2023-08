Apenas habían unos minutos de juego y Universitario de Deportes ya le había creado situaciones claras de gol a Deportivo Garcilaso; sin embargo, no tuvo la eficacia para convertirlas. Y lo peor vino después: anotación de Kevin Quevedo para poner arriba a los cusqueños. Aunque Piero Quispe igualó las acciones en el inicio del segundo tiempo, el marcador no se movió más y la ‘U’ perdió la oportunidad de recuperar el liderato del Torneo Clausura 2023 -ahora en manos de Sporting Cristal-. Tras el pitazo final, el entrenador Jorge Fossati analizó el empate y sostuvo que le parece increíble cómo no pudieron obtener los 3 puntos en el estadio Monumental.

En primer lugar, el DT uruguayo habló sobre la desazón que sintió al ver que ‘Garci’ se iba al descanso con el marcador a favor. “Es un partido difícil de explicar desde mi punto de vista. Creo que iban cinco minutos de juego y llevábamos cuatro situaciones de gol. Si el primer tiempo termina con un resultado favorable a Universitario con un score abultado, nadie se podía extrañar, por eso digo que es difícil de explicar. Parecía más una pesadilla o ver que vas al vestuario 0-1″, comentó al respecto.

“En el segundo tiempo, gracias a Dios conseguimos el empate enseguida; seguimos buscando ante un equipo que trató de hacer su trabajo de la mejor manera defendiendo, seguimos creando situaciones y es muy difícil explicar cómo no terminaba en gol. Ellos tuvieron un par de contragolpes. Lo que tratamos de hacer fue irlo a buscar, pero con el mayor orden posible que pudiéramos, más allá del nerviosismo”, añadió Fossati sobre el encuentro.

Respecto a la expulsiones -Aldo Corzo y Edison Flores se fueron a las duchas en los minutos finales-, el técnico apuntó lo siguiente: “Teníamos dos zagueros de los tres con amarilla. Saco a uno de ellos por eso y me terminan expulsando al que no tenía amarilla, pero sí es producto del que estaba ahí todavía con la amarilla está condicionado. No creo que a Williams se le hubiera ido el rival si no tenía amarilla”.





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego del empate ante Deportivo Garcilaso en el Monumental, Universitario de Deportes deberá enfocarse en lo que será su próximo reto a nivel doméstico. Su rival será el Atlético Grau, al cual visitará el domingo 27 de agosto desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Municipal de Bernal. Se trata de una de las salidas a provincia que le queda al cuadro merengue.

Cabe resaltar que los cremas necesitan con urgencia obtener una victoria. Y es que tras el triunfo de Sporting Cristal contra los ‘Albos’ y su derrota ante ADT, perdieron la punta del Torneo Clausura 2023. Además, ya llevan dos duelos seguidos sin conocer el triunfo. Por este motivo, deberán sumar de a tres si es que no quieren abandonar la lucha por el título nacional.





