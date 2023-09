Universitario de Deportes sacó tres puntos importantes, el último fin de semana frente a Deportivo Municipal. Gracias al gol de Edison Flores, los ‘cremas’ sumaron 25 unidades en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, igualando así a Sporting Cristal y volviendo más reñida la pelea por el título, a solo siete fechas de que culmine el campeonato. Sin duda, una buena noticia para el estratega uruguayo Jorge Fossati, pese a las dificultades que han tenido para este último compromiso.

En conferencia de prensa, el DT uruguayo comentó las bajas que tuvo el equipo para el choque contra los ediles, debido al llamado de cuatro jugadores a la Selección Peruana, para los primeros dos cotejos de las Eliminatorias 2026. “Nosotros no estábamos completos, son cuatro futbolistas que están en la Selección y si son importantes en la Selección, cómo no lo van hacer para nuestro equipo, tres de ellos especialmente en el ataque”, sostuvo Fossati

Respecto al ingreso de Emanuel Herrera, precisó que “viene de tres semanas que no pudo entrenar, volvió el martes, recién pudo entrenar con el grupo. (...) La entrada apresurada de Emanuel es porque nos faltaba un referente de área. Seguimos con la ausencia de Alexander Succar y nos faltaban opciones arriba, teníamos que elaborar de otra manera el ataque, ante un equipo que se replegaba muy bien e hizo un buen trabajo defensivo”.

Esta entrega por parte del equipo permitió, en palabras del técnico, sacar el resultado que buscaban: “Tuvimos la virtud de mantenernos ordenados y buscar incesantemente, tuvimos 14 remates en el partido. (...) Ante un rival que hizo un buen partido, me parece que Universitario se lleva los tres puntos con merecimiento, más allá que no haya sido nuestra mejor actuación”.

En ese sentido, no pudo dejar de lado lo hecho por Edison Flores, quien puso el gol del triunfo. “Nunca tuve dudas, salvo que le hubiera pasado algo en los entrenamientos de la Selección, cosa que él me dijo que no, que él estaba apto para jugar, hoy (domingo) pudo ser un gran aporte más allá del gol. Tenerlo a él era importante para los compañeros”, sentenció.

Universitario de Deportes volverá a jugar este sábado 16 de setiembre, para el choque que sostendrá frente a Sporting Cristal, por la fecha 13 del Clausura. El cotejo está previsto para que se desarrolle en el Estadio Nacional, desde las 8:30 p.m. Todos los detalles de este encuentro lo podrás encontrar en Depor.





