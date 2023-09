Universitario de Deportes sacó tres puntos importantes, el último fin de semana, tras ganar por 1-0 a Deportivo Municipal. El encargado de anotar fue Edison Flores, quien con a los 63′ del compromiso anotó a favor de los ‘cremas’, con un bombazo de zurda. Sin duda, un momento inolvidable para el jugador, que espera seguir ganando más minutos con el equipo, luego de estar ausente algunas fechas por una lesión muscular.

Así lo dio a conocer el propio ‘Orejas’ a la salida del cotejo, disputado en el estadio Monumental, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, ya que no solo había una necesidad de sumar de a tres, en un campeonato muy reñido, también por la satisfacción de estar de vuelta al 100 por ciento para el club.

“‘Muni’ es un equipo que juega bien. A pesar de haber tenido varias bajas, creo que siempre se la pone difícil a muchos equipos y no fue la excepción. Trabajo para eso, para que obviamente el equipo gane, tratar de que el equipo dé buena cara, porque estamos en la ‘U’ y todos queremos ganar”, indicó Flores.

Tras el gol, que hizo estallar las tribunas, el jugador admitió que había un trasfondo en su celebración: “Es parte de, yo siempre digo, el fútbol es de revanchas. Obviamente al hincha no le gusta empatar como tampoco a nosotros. La bronca también es conmigo mismo porque vengo de luchar cada pelota… es parte de las revanchas que el fútbol te da”.

Otro punto que no pudo dejar de lado fue su salida de la convocatoria de la Selección Peruana. Si bien el ‘Orejas’ fue llamado al microciclo de jugadores del torneo local, previo al anuncio de la lista oficial a las Eliminatorias, Juan Reynoso no lo tomó en cuenta, ya que no estaba listo por completo. Al respecto, precisó que “los que están en la selección son los que tienen que estar, están bien y les deseo lo mejor”.

Universitario de Deportes volverá a jugar este sábado 16 de setiembre, para el choque que sostendrá frente a Sporting Cristal, por la fecha 13 del Clausura. El cotejo está previsto para que se juegue en el estadio nacional, desde las 8:30 p.m. Todos los detalles de este encuentro lo podrás encontrar en Depor.





