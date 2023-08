La falta de eficacia en el ataque fue uno de los motivos por los que Universitario de Deportes no consiguió la victoria ante Deportivo Garcilaso, en el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2023. El estadio Monumental fue testigo de las ocasiones de gol fallidas por la escuadra merengue. Luego del empate (1-1), José Carvallo, portero del equipo crema, coincidió con el DT Jorge Fossati en que no se pueden fallar tantas situaciones en un partido; pero también apuntó que siguen firmes en la lucha por el segundo certamen del año y el anhelado título nacional.

El guardameta -que disputó los noventa minutos del cotejo- trató de calmar los ánimos tras la igualdad. “Son cosas de fútbol que pasan a los mejores equipos del mundo. Tuvimos muchas llegadas, lamentablemente nos faltó concretarlas. Ellos se cerraron bien. Se metieron 10 al área y se hizo complicado. Esto sigue, lo hablamos en el camerín y ahora toca recuperarnos y pensar en el partido ante Grau en Piura”, apuntó.

A pesar de que este domingo Sporting Cristal tiene la chance de alejarse a tres puntos de la ‘U’ (en caso de vencer a Municipal en el Gallardo), Carvallo se mostró optimista en la lucha por el Clausura. “Vamos a seguir peleando hasta el final. Por nuestra parte vamos a luchar, estamos firmes, estamos fuertes como grupo. No podemos ser una semana los mejores y otra un desastre. El margen de error se ha achicado, pero seguimos”, señaló al respecto.

Además de José, otros jugadores merengues que se pronunciaron tras el empate fueron Piero Quispe (autor del tanto crema) y Rodrigo Ureña. “No tenemos efectividad, ellos tuvieron una y la hicieron. Nosotros tuvimos 10 y no la metimos. Nosotros tenemos las ocasiones de gol, pero no concretamos. Esto sigue, depende de nosotros y nos falta jugar con el puntero”, sostuvo mediocampista peruano.

El futbolista chileno, por su parte, resaltó lo positivo del equipo y aseguró que van a mejorar de cara a los próximos encuentros. “Nos estamos apresurando a la hora de definir, creo que por ahí está pasando. Tenemos buenos jugadores, hemos hecho un gran torneo. Por ahí caímos en una frustración quizás, pero con la tranquilidad que hicimos lo mejor que pudimos. Todavía no veo un rival que haya venido acá y nos haya pasado por encima”, concluyó.

Piero Quispe anotó el 1-1 en el Universitario vs. Garcilaso. (Foto: Universitario)





¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Luego del empate ante Deportivo Garcilaso en el Monumental, Universitario de Deportes deberá enfocarse en lo que será su próximo desafío a nivel doméstico. Su rival será el Atlético Grau, al cual visitará el domingo 27 de agosto desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Municipal de Bernal. Se trata de una de las salidas a provincia que le queda al cuadro merengue.

Cabe resaltar que los cremas necesitan con urgencia obtener una victoria. Y es que tras el triunfo de Sporting Cristal contra los ‘Albos’ y su derrota ante ADT, perdieron la punta del Torneo Clausura 2023. Además, ya llevan dos duelos seguidos sin conocer el triunfo. Por este motivo, deberán sumar de a tres si es que no quieren abandonar la lucha por el título nacional.





