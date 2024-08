Universitario de Deportes logró una victoria crucial por 1-0 ante César Vallejo, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Con un gol tempranero de Williams Riveros (9’), los cremas volvieron a triunfar en el Estadio Monumental de Ate. Este triunfo no solo significó tres puntos más en la tabla, sino que también consolidó al equipo de Fabián Bustos como el único líder del acumulado y segundo en el Clausura, justo detrás de Alianza Lima. Así, los merengues se van al parón internacional por la fecha FIFA con la confianza a tope y la mira puesta en la etapa final del campeonato.

Tras el partido, Horacio Calcaterra, uno de los jugadores más experimentados de Universitario, se mostró satisfecho con la victoria y habló con los medios en zona mixta sobre su desempeño en el mediocampo, donde tuvo que cubrir las ausencias de Rodrigo Ureña y Jorge Murrugarra.

“Tenemos dos animales en el mediocampo que no pudieron estar. Gracias a Dios, los vamos a recuperar pronto. Estoy contento con el triunfo. Siempre he dicho que estoy dispuesto a jugar donde sea con tal de ayudar al equipo,” comentó Calcaterra, destacando la importancia de sus compañeros y su disposición para asumir cualquier rol que el equipo necesite.

Calcaterra también analizó el rendimiento del equipo durante el partido, reconociendo que, aunque fue una victoria importante, aún hay aspectos que deben mejorar para encarar lo que resta del Torneo Clausura Liga 1 2024.

Horacio Calcaterra fue titular en el partido ante Vallejo. (Foto: Universitario)

“Sabemos que ellos (Vallejo) también se están jugando cosas importantes. Tienen buenos jugadores que no necesitan estar en su situación actual. Ahora nos toca recuperar fuerzas para lo que resta del torneo”, expresó Calcaterra, refiriéndose a la calidad del equipo rival y a la importancia de aprovechar el receso para recargar energías.

“Estoy contento por el resultado. Había que ganar. Hay cansancio por la seguidilla de partidos, pero ahora tendremos tiempo para recuperarnos. Lo más importante era concentrarnos en nosotros, no en los resultados ajenos. Aún hay cosas por mejorar, pero este triunfo nos da la confianza para seguir peleando”, añadió.





El objetivo del clausura y el parón como oportunidad





Finalmente, Calcaterra señaló que el equipo no solo está enfocado en el Torneo Clausura, sino también en el acumulado, donde Universitario se mantiene en la cima (58 puntos). Este parón será clave para afinar detalles y prepararse para el tramo final de la temporada.

“Terminamos ganando, y eso es lo más importante. Nuestro objetivo también es el acumulado, y estos días nos entrenaremos de la mejor manera durante el receso para afrontar la etapa final con todo y ganar el Clausura,” concluyó Calcaterra, dejando claro que el equipo no bajará la guardia.





Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 9 6 2 1 14 5 9 20 2 Universitario 9 5 3 1 16 6 10 18 3 Cusco FC 8 4 2 2 13 9 4 14 4 Alianza Atlético 9 3 5 1 9 6 3 14 5 Melgar 7 4 1 2 14 8 6 13 6 Sporting Cristal 8 3 3 2 18 10 8 12 7 ADT 8 3 3 2 11 9 2 12 8 Deportivo Garcilaso 8 4 0 4 9 8 1 12 9 Sport Huancayo 8 3 3 2 8 9 -1 12 10 Atlético Grau 7 2 4 1 8 5 3 10 11 Los Chankas 9 2 4 3 11 11 0 10 12 Cienciano 8 3 1 4 6 13 -7 10 13 Sport Boys 9 3 1 5 11 21 -10 10 14 UTC 8 2 3 3 8 9 -1 9 15 Carlos A. Mannucci 8 2 2 4 12 19 -7 8 16 César Vallejo 9 1 2 6 9 16 -7 5 17 Comerciantes Unidos 7 1 2 4 7 14 -7 5 18 Unión Comercio 7 1 1 5 5 11 -6 4





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?





El equipo de Fabián Bustos se enfrentará contra Alianza Atlético el 15 de septiembre, tras la para por la fecha doble de Eliminatorias. El inicio del encuentro, que se jugará en Sullana, está fijado para la 1:00 p.m. (hora local). Este encuentro por la fecha 10 será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Los cremas vienen peleando palmo a palmo el Torneo Clausura 2024 con Alianza Lima y buscan quedarse con el primer lugar de tabla para proclamarse campeones nacionales automaticamente. Recordemos que el equipo de Fabián Bustos ganó el primer torneo de año por diferencia de goles sobre Sporting Cristal y quieren obtener el título en el año de su Centenario.

Universitario de Deportes el vigente campeón nacional del fútbol peruano. (Foto: Getty Images)

