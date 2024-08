Después del triunfazo de Alianza Lima en Andahuaylas –1-0 sobre Los Chankas–, Universitario de Deportes tenía la obligación de hacer lo propio ante la Universidad César Vallejo y así irse al receso con solo dos puntos menos que los blanquiazules, además de asegurar el liderato en la tabla de posiciones acumulada. De esta manera, pese a que durante el desarrollo del partido el 3-5-2 de Fabián Bustos no lució como en otras ocasiones y no fue capaz de arrollar a su rival, el gol de Williams Riveros fue suficiente para que los cremas se impongan en el Estadio Monumental. Ahora que la Liga 1 se detendrá por dos semanas, el estratega argentino tendrá el tiempo suficiente para afinar detalles y hacer que su equipo llegue afinado al cierre de la temporada.

El UNOXUNO de Universitario:





Diego Romero (6): frente a un partido bastante discreto de César Vallejo en materia ofensiva, el portero de 22 años no fue exigido en demasía. En una de las jugadas más peligrosas de los trujillanos, cuando Osnar Noronha sacó un remate de larga distancia en el primer tiempo, el joven guardameta respondió con sobriedad.

Aldo Corzo (6): no tuvo mucha tarea durante el compromiso y se le notó físicamente impecable tras no haber jugado en las dos jornadas previas. Apoyó en la marca y cumplió al respaldar defensivamente cada vez que Andy Polo dejó espacio a sus espaldas.

Williams Riveros (6): en un partido donde Universitario no estuvo claro en los últimos metros, el zaguero paraguayo resolvió el marcador anotando el único tanto de la noche, con un testarazo letal tras el centro de Andy Polo. En cuanto a sus labores defensivas, estuvo firme para cubrir a Yorleys Mena cuando trató de fijarlo dentro del área. En el primer tiempo perdió en una jugada con Osnar Noronha, evidenciando una vez más ese exceso de confianza que lo ha expuesto a lo largo de la temporada.

Matías Di Benedetto (6): Yorleys Mena se recostó por su sector en varios pasajes del partido y siempre salió airoso, jugando mano a mano y arriesgándose a dejar mucho espacio a sus espaldas. Si bien viene teniendo una temporada con varios pasajes de irregularidad, el defensor argentino estuvo firme ante César Vallejo.

Andy Polo (5): acostumbrado a ser uno de los más peligrosos de Universitario por el flanco derecho, esta noche solo apareció en el centro que terminó en el gol de Williams Riveros. De ahí en más, el carrillero crema tuvo un desempeño discreto y, como pocas veces a lo largo de la temporada, le costó asociarse para desequilibrar.

Martín Pérez Guedes (5): tuvo un desgaste físico importante, cumplió con el recorrido para buscar asociarse con Andy Polo, pero no estuvo fino para finalizar las acciones ofensivas de Universitario. Al igual que Jairo Concha, el exmediocampista de Melgar no lució como en otros encuentros.

Williams Riveros marcó el único tanto de Universitario ante César Vallejo. (Foto: Liga 1)

Horacio Calcaterra (6): pese a no jugar en su posición y tener la difícil tarea de suplir a Rodrigo Ureña, ‘Calca’ disputó su tercer partido consecutivo como ancla y dentro de todo cumplió. Hizo un desgaste físico importante y trató de cubrir toda su zona, pese al poco apoyo de sus dos interiores. Fue el más destacado dentro de un compromiso deslucido.

Jairo Concha (5): ante la poca claridad de Universitario para imponer su juego en el centro del campo, se esperaba más lucidez del volante de 25 años. No estuvo preciso en los metros finales y algunas de sus decisiones limitaron el volumen ofensivo de la ‘U’. Si bien sigue siendo uno de los jugadores claves dentro del esquema de Fabián Bustos, necesita encontrar una mayor regularidad.

Nelson Cabanillas (5): pese a ser el dueño de algunas pelotas paradas durante el primer tiempo, el carrillero zurdo no fue muy preciso y generó poco peligro en esa función. Asimismo, se asoció muy poco con Jairo Concha y tampoco desbordó con peligrosidad. Fabián Bustos buscó otra variante por su sector y a los 57′ mandó a Segundo Portocarrero para sustituirlo.

Christopher Olivares (4): después de haber disputado 12 partidos ingresando desde el banquillo, este fue el primer encuentro del ‘Zancudito’ arrancando de titular. Pese a esta importante oportunidad, el delantero de 25 años no supo aprovecharla, no tanto porque no anotó, sino porque aportó muy poco en ofensiva y le costó sentirse cómodo con Gabriel Costa a su lado. Fue sustituido por Edison Flores a los 58′.

Gabriel Costa (5): aunque tuvo un mayor desgaste físico en la presión, tampoco generó mayor peligro jugando como uno de los dos delanteros. Durante el primer tiempo, cuando César Vallejo estuvo más desequilibrado en la marca y dejó mucho espacio para que Universitario pueda generar peligro, ‘Gabi’ no estuvo preciso para finalizar algunas jugadas. Jugó hasta los 69′ –fue sustituido por Hugo Ancajima–.

Segundo Portocarrero (5): ingresó por Nelson Cabanillas a los 57′ y Fabián Bustos buscó darle otra dinámica al ataque de Universitario con su presencia. Desbordó muy poco y le costó tener presencia ofensiva gracias a su velocidad.

Edison Flores (6): después de haber estado lesionado por quince días, el ‘Orejas’ sumó algunos minutos en la fecha pasada ante Cusco FC y esta vez ingresó a los 57′ por Christopher Olivares. Pese a jugar menos tiempo que el ‘Zancudito’ y Gabriel Costa, el atacante de 30 años demostró por qué es el titular en la delantera de Universitario. En una de las últimas jugadas del partido, dejó solo a Hugo Ancajima para que defina y firme el 2-0, pero este último desperdició la ocasión.

Hugo Ancajima (5): entró a los 69′ por Gabriel Costa y se posicionó como carrillero por derecha. Con su ingreso, Andy Polo pasó a ser interior y Martín Pérez Guedes acompañó a Edison Flores en la ofensiva. Desbordó y trató de aportar con su velocidad, sin claridad en la resolución. En sus pies estuvo el 2-0 de Universitario, pero se apresuró ante la salida de José Carvallo y mandó el balón al saque de meta.

Álvaro Rojas (-): solo tocó el balón en 7 oportunidades y completó el 100 % de sus pases (6). Si bien entró a los 78′ por Jairo Concha, tuvo muy poca participación en el juego como para evaluarlo.

Edison Flores registra ocho goles con Universitario en la temporada 2024. (Foto: Universitario)





