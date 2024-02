Ganar el último clásico y situarse como líder del Torneo Apertura con nueve unidades motiva al plantel de Universitario a seguir en alza en el año del Centenario. Ayer, el primer equipo volvió a entrenar en Campo Mar desde las 8:30 am, y la buena noticia es que todos están sanos. No hay lesionados. Todos trabajaron con normalidad bajo la atenta mirada de Bustos.

El grupo entero cumplió con los trabajos requeridos. Además, asoma el regreso del chileno Rodrigo Ureña en la zona medular y en reemplazo de Jorge Murrugarra, de buen partido en el último clásico. Si bien todavía no se bosqueja el once a emplear este sábado ante Melgar en el Monumental, Bustos apostaría por continuar, hasta el momento, con el mismo equipo que ganó el clásico. Salvo, como adelantamos, el regreso del chileno. Mañana debe ir viendo el once.

‘Dorregol’ no se aloca

El universo crema se divide cuando opina sobre el momento futbolístico de Diego Dorregaray, quien registra una anotación de penal en su debut con la camiseta de Universitario ante Carlos A. Mannucci en Trujillo. En los últimos dos encuentros, el atacante argentino estuvo con el arco de espaldas (Atlético Grau y Alianza Lima); sin embargo, nadie discute su esfuerzo dentro de la cancha.

Eso sí, el ‘9′ vive del gol, como el arquero de entregar su valla invicta. “No me voy a alocar, estoy tranquilo. Sé que volveré a anotar como sucedió en mi debut”, apuntó el delantero, quien se esfuerza en las prácticas. Este sábado ante Melgar, Dorregaray volverá a ser la esperanza de gol de los cremas. El técnico Fabián Bustos y el plantel respaldan su trabajo. Lo mismo que Alex Valera, quien cumplirá su cuarta fecha de suspensión y estará apto ante UTC.

Por otro lado, la novedad de ayer en los entrenamientos en Campo Mar fue la presencia de Juan Elías Cominges, el nuevo coaching deportivo contratado por los cremas para asesorar al plantel de futbolistas. El exjugador de Estudiantes de La Plata observó atentamente a las prácticas a un lado de la cancha, mientras los jugadores se exigían tras la atenta mirada del técnico Bustos. ‘Juanchi’ asumirá el cargo que dejó Erick Bravo.

La agenda de Universitario

Luego de vencer a Alianza Lima por 1-0 (con anotación solitaria de Andy Polo), Universitario de Deportes volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Melgar por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Hasta el momento, en el equipo de Bustos goleó 4-0 a Mannucci y derrotó por 1-0 a Atlético Grau. Sí, registran 270 minutos sin recibir goles.

Ahora, el compromiso contra el ‘León’ está programado para el sábado 17 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App.

Posteriormente, el conjunto merengue tendrá una complicada visita a Cajabamba, para enfrentar a UTC por la fecha 5. Este encuentro está programado para el sábado 24 de febrero desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX).





