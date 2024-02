Cuando la ‘U’ empezó a moverse en el mercado de fichajes y se confirmaron las incorporaciones de Jairo Concha y Christofer Gonzales, la lógica decía que llegaban al plantel de Fabián Bustos para adueñarse de los puestos de interiores, jugando por delante de Rodrigo Ureña. Sin embargo, durante el último encuentro frente a Atlético Grau quedó la sensación de que ‘Canchita’ todavía no entra en la dinámica que necesita el 3-5-2 para fluir con naturalidad, sobre todo en la comprensión con Andy Polo para hacer del flanco derecho el sector más temible del equipo, como sucedió el año pasado –'Polito’ dio 14 asistencias y marcó 1 gol partiendo desde esa zona–.

Para que el exfutbolista del Portland Timbers rinda como lo hizo en el 2023, necesita de un respaldo que no solo lo comprenda en fase ofensiva, desmarcándose o fijando a los rivales para generar el espacio; sino también que le eche una mano en las coberturas para no exponer a que Aldo Corzo quede mano a mano con uno o dos adversarios. En ese sentido, la labor de Martín Pérez Guedes fue fundamental: jugó todos los partidos de la Liga 1 2023 y de los nueve encuentros por Copa Sudamericana que disputó la ‘U’, él estuvo en ocho –solo no jugó en la ida ante Corinthians por suspensión, tras la ‘tole tole’ que se armó en el duelo con Gimnasia–.

Martín Pérez Guedes recibió la nacionalidad peruana y no ocupa plaza de extranjero en la 'U'. (Foto: Universitario)

Resistido o querido, pero siempre eficaz

El exvolante de Melgar es un futbolista muy resistido por la hinchada, pues sus estadísticas desde que llegó no son las más deslumbrantes: en los 46 partidos oficiales que ha jugado, solo marcó tres goles y sirvió una asistencia. No obstante, si primero Carlos Compagnucci y luego Jorge Fossati lo mantuvieron como titular indiscutible, fue porque le daba al equipo un plus en otras aristas que muchas veces no son muy vistosas a los ojos del público ni los flashes. Su recorrido constante por el lado derecho le permitía a Polo explotar su velocidad con mayores espacios por delante, y, como se vio en el gol de José Rivera ante Atlético Grau, existe una comprensión entre ambos que beneficia a la ‘U’ cuando quiere atacar por sorpresa.

No hacía falta que Andy le avisara a Pérez Guedes que iba a pisar el área, pues solo bastó con que Martín mirase de reojo su movimiento para enviarle un pase en cortada hacia atrás y descolocar a toda la línea defensiva de los ‘Albos’. Luego, el ‘Tunche’ pisó el área y ya todos sabemos lo que pasó. Bajo esta premisa, a puertas de un nuevo clásico frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional, surge la interrogante de si el nacido en Tres Arroyos debería arrancar para darle más dinámica a la idea de Fabián Bustos, o este debería mantener a Christofer Gonzales como interior derecho.

Si bien ‘Canchita’ fue repatriado para ser titular, por lo visto el último sábado todavía está lejos de aquella versión que lo llevó a marcharse a Arabia Saudita, siendo el mejor futbolista de la Liga 1 2022. Cuando él esté al 100%, su polifuncionalidad le dará un amplio abanico de posibilidades a Bustos para explotar sus características, ya sea poniéndolo al lado de Ureña, como enganche o hasta de extremo por izquierda. Su calidad no está en discusión y no cabe dudas de que será determinante cuando se encuentre en sintonía con el resto. Sin embargo, ante Atlético Grau estuvo muy bien tapado por Rafael Guarderas –con quien se formó en las divisiones menores de la ‘U’– y no tuvo ese cambio de ritmo que necesitaba el equipo para zafarse de la presión.

La expulsión de Ureña expuso aún más su poca intensidad en el centro del campo, sobre todo porque la ‘U’ urgía de más marca al jugar con inferioridad numérica. Los cambios de Bustos funcionaron y tanto Martín Pérez Guedes como Jorge Murrugarra –entró por Jairo Concha– fueron claves para certificar un triunfo importantísimo de local. Así pues, con los entrenamientos de esta semana se verá si finalmente el entrenador argentino decide mantener a Christofer o jugársela por lo que ya venía funcionando desde el año pasado .

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Liga 1 36 3 1 Copa Sudamericana 8 0 0

Los números de Martín Pérez Guedes desde que llegó a la ‘U’.

Pérez Guedes, sacrificio y comprensión

Como sucede en cada plantel cuando se renueva, los fichajes tienen un punto de mayor de exigencia y esto lleva a que algunos que fueron titulares deban esperar su oportunidad en el banquillo de suplentes. Martín Pérez Guedes lo asumió como tal, pero jamás dejó de correr, como lo hizo durante todo el 2023 y aquella noche ante los piuranos. Si tomamos en cuenta la volante que Universitario tendrá enfrente, su titularidad se hace más lógica. Recordemos que ambos equipos juegan con el esquema 3-5-2, por lo que durante el desarrollo del partido seguramente uno de los dos cederá un poco más y flexibilizará su plan inicial.

Lo cierto es que el mediocampista de 32 años cuenta con esa dinámica necesaria para friccionar en una zona que podría sobrepoblarse y estar muy disputada. Con el regreso de Adrián Arregui, Alejandro Restrepo buscará ganar mayor músculo ahí y eso conlleva a que la ‘U’ sepa encontrar la pieza ideal para responder. Como vimos ante Atlético Grau, a ‘Canchita’ todavía le cuesta desmarcarse en el duelo uno contra uno y eso le quita mayor sorpresa al ataque de los cremas por derecha. Toda la responsabilidad recae en Andy Polo y eso lo convierte en un elemento más previsible.

Si Universitario necesita un lanzador, más allá de que el sábado estuvo impreciso, Jairo Concha está más lúcido y con mayor confianza para cumplir con esa labor. De jugar Pérez Guedes, los ‘merengues’ perderán esa claridad para el pase corto o largo que tiene Christofer, pero ganará en recuperación y comprensión para la gestación de jugadas de peligro. Si bien no es su trabajo, los números de SofaScore describen claramente que Martín es un futbolista entregado al sacrificio: a lo largo de la Liga 1 2023, registró un promedio de 4.8 balones recuperados por partido. Un escándalo. Y ahora que no estará Rodrigo Ureña, también sería un alivio para quien lo reemplace –Jorge Murrugarra tiene todas las fichas a su favor–. Veremos qué es lo que finalmente decide Fabián Bustos, pues el clásico ya comenzó a jugarse.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENADO