Ante la nueva lesión, el Alianza Lima decidió realizarle exámenes médicos y, a falta de parte médico oficial, se conoce que la lesión del ‘Jeque’ le impedirá jugar el clásico de este sábado ante Universitario de Deportes y que necesitará un tiempo más largo de recuperación de, incluso, diez semanas de para. En caso su lesión sea grave, los ‘blanquiazules’ cuentan con más de una posibilidad para poder reemplazarlo fichando a otro delantero.

Una lesión recurrente

La primera vez que Pablo Sabbag acusó molestias en el tobillo izquierdo fue el 7 de junio del 2023 en el duelo ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. En ese entonces, el reporte médico arrojó que el colombiano presentaba un esguince en dicha zona y no pudo jugar los dos partidos siguientes.

Su retorno a las canchas se dio a inicios de julio y jugó un promedio de 25 minutos en los dos siguientes partidos. Al tercero, en quincena de ese mismo mes, la lesión recrudeció y no pudo ser convocado. Su retorno se dio el fin de semana siguiente y pudo jugar tres partidos más, hasta que nuevamente aquejó molestias y no pudo volver a las canchas hasta un mes después.

Una temporada de lesiones

En su regreso, en el duelo entre Alianza Lima y Alianza Atlético el 27 de agosto, Pablo Sabbag apenas pudo disputar cuatro minutos ya que volvió a lesionarse y tuvo que ser operado. Desde entonces, no volvió a las canchas hasta 29 de octubre, es decir, casi dos meses después cuando se enfrentó a Deportivo Garcilaso por la última fecha del Torneo Clausura 2023 y jugó 17 minutos. Después estuvo 14 minutos en la final de ida y 45 minutos en la de vuelta ante Universitario de Deportes. En tanto a su nivel futbolístico, no logró recuperarlo.

En total, Pablo Sabbag no pudo disputar 12 encuentros con Alianza Lima durante el 2023 (alrededor de tres meses en términos de tiempo) y los que pudo jugar después, los hizo como pieza de recambio debido a lesiones en el tobillo izquierdo, el mismo que hoy le trae nuevos problemas tras jugar por la Selección de Siria en la Copa de Asia.

La idea con Sabbag

En caso de que la lesión de Pablo Sabbag no sea tan grave ni implique mucho tiempo de recuperación, sino trabajos de rehabilitación y pueda estar apto para poder disputar gran parte del Torneo Apertura 2024, la posibilidad de Alianza Lima es esperar que se recupere y poder contar con él como uno de los ‘9’ titulares, tal como lo contemplaba el comando técnico de Alejandro Restrepo a inicio de temporada.

Como se recuerda, Alianza Lima cuenta únicamente con las opciones de Hernán Barcos y Cecilio Waterman como centrodelanteros en un sistema que, al ser 3-5-2, utiliza necesariamente dos atacantes. Si bien otros jugadores pueden reconvertirse en segundo delantero (Gabriel Costa, Kevin Serna o Franco Zanelatto), la idea del comando técnico siempre consideró a Pablo Sabbag como uno de sus titulares. Por tanto, el tipo de lesión que tenga puede alterar esta planificación.

Por lesión, Pablo Sabbag se perdió un total de 12 partidos en la temporada 2023. (foto: GEC).

¿Sigue o lo dan de baja?

Depor pudo conocer que Pablo Sabbag está inscrito en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y también cuenta con carnet de cancha como futbolista del cuadro ‘íntimo’; por tanto, ocupa un cupo de extranjero y también es considerado como uno de los 25 jugadores mayores de 21 años que pueden ser inscritos en los clubes, según indica el nuevo reglamento de la Liga 1.

Por tanto, en el caso de que no se pueda contar con el ‘Jeque’ por un tiempo prolongado, como es lo que se estima, Alianza Lima puede contratar a otro delantero nacional que no haya disputado la Liga 1 este año, considerando que el libro de pases aún no está cerrado (26 de febrero) y está a tiempo de sumar a un futbolista dentro de su lista de 25 inscritos mayores de 21 años.

Por otro lado, en caso quiera traer a un delantero extranjero en lugar del sirio, Alianza Lima no tiene la opción de reemplazarlo. Pese a que Pablo Sabbag no ha disputado ningún minuto en lo que va de la Liga 1, ya ocupa una de las seis plazas de extranjero al haber sido inscrito y solo podría ser reemplazado por otro extranjero en caso salga del club a mitad de año y se traiga un nuevo refuerzo del exterior para el Torneo Clausura 2024.

Cabe precisar que Alianza Lima no puede despedir a Pablo Sabbag de manera arbitraria considerando que presenta lesión; sin embargo, en caso lo crea necesario, puede establecer una negociación con el jugador y su entorno para llegar a un acuerdo y resolver el contrato. Pese a eso, esto no cambia el panorama de que no puede reemplazar a Sabbag con otro extranjero; sin embargo, sí con un delantero nacional para esta primera parte del torneo.

Resolver o no el contrato del futbolista dependerá de qué tan grave es o no su lesión y cuánto tiempo pueden esperarlo en tienda ‘íntima’ considerando que la Copa Libertadores empieza a inicios de abril y que, de momento, solo cuentan con dos variantes naturales en dicho puesto (Barcos y Waterman). El área deportiva del club tiene el tiempo en contra.





