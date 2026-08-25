Universitario atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y Matías Di Benedetto explicó las razones detrás de esta recuperación. El defensor merengue declaró para Fútbol como Cancha destacó el regreso a la línea de tres, un sistema que el equipo conoce desde la etapa en la que consiguió el tricampeonato y que, según señaló, le permitió recuperar sensaciones.

“En los últimos partidos, quizás cuando volvimos a esa línea de tres volvimos a reencontrarnos con la versión del equipo”, comentó Di Benedetto. El argentino aclaró que no considera que el funcionamiento con cuatro defensores haya sido malo, pero reconoció que el plantel se siente más cómodo con un esquema que viene trabajando desde hace varios años.

“Volvimos a algo muy conocido y que a nosotros nos dio mucho éxito, muchas alegrías. Entonces lo tomamos también de buena manera y le dimos para adelante como lo venimos haciendo”, explicó el defensor, quien es uno de los jugadores que se mantiene como titular en la defensa merengue.

Di Benedetto también hizo una autocrítica sobre el primer semestre de Universitario. El central reconoció que el equipo no mostró su mejor nivel durante esa etapa y que los resultados tampoco ayudaron a ocultar las dificultades que atravesaron tanto en el campeonato local como a nivel internacional.

“No fue un semestre bueno, pero esa autocrítica hizo que nosotros, y creo que también la humildad que tiene este grupo, hizo que nos hagamos fuertes y que ahora estemos de nuevo reencontrándonos con nuestra mejor versión”, sostuvo.

Para el defensor, la mejoría no pasa únicamente por los resultados. Di Benedetto considera que Universitario también recuperó confianza y solidez, algo que se refleja en el ambiente del Estadio Monumental y en la ilusión que nuevamente muestran los hinchas con el equipo.

“Estoy sintiendo una muy buena conexión entre todo el equipo. Creo que a nivel mental hemos mejorado muchísimo, a nivel convicción, de salir a buscar los partidos”, explicó. En esa línea, pidió mantener la humildad y continuar trabajando para llegar de la mejor manera a la parte decisiva del campeonato.

Sobre el próximo clásico ante Alianza Lima, Di Benedetto prefirió no adelantarse. El defensor aseguró que el plantel tiene claro que primero deberá afrontar otros compromisos y que pensar demasiado en el duelo ante los blanquiazules podría ser un error.

“Ahora lo único que me preocupa, o mejor dicho, me ocupo, es del partido del fin de semana. Lo más importante es el partido que viene. No sirve de nada no ganar”, afirmó. El argentino considera que Universitario debe concentrarse en sumar la mayor cantidad de puntos antes de pensar en el clásico.

Finalmente, Di Benedetto destacó la llegada de Gianluca Lapadula y su aporte ofensivo junto a Alex Valera. El defensor resaltó la jerarquía del delantero ítalo-peruano y aseguró que contar con futbolistas capaces de definir una oportunidad en cualquier momento le brinda tranquilidad al equipo.

“Es un jugador que está ahí, que sabés que en cualquier momento le queda una y te la manda a guardar. Tiene esa jerarquía que a nosotros nos viene espectacular”, señaló Di Benedetto, quien también habló sobre su propia importancia dentro del plantel y aseguró que trabaja diariamente para seguir estando a la altura de Universitario.

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