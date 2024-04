Este martes se dio a conocer que el ‘Tunche’ Rivera, delantero de Universitario de Deportes, será baja alrededor de tres semanas tras haber sufrido una luxación en el hombro. Una noticia que, sin duda, genera más de una preocupación en los hinchas cremas por el buen momento que venía atravesando el ‘Tunche’ al punto de meterse al once titular a base de goles. Depor conversó con Mauro Cantoro, exdelantero y campeón con la ‘U’, quien afirmó que la lesión del ‘Tunche’ no tendría que afectar tanto al momento del equipo y la confianza deberá recaer en Alex Valera. Asimismo, el argentino se refirió a Diego Dorregaray y su rendimiento en el torneo nacional e internacional.

¿Cómo tomas la lesión del ‘Tunche’ considerando el buen momento que atravesaba?

En particular, no conozco al ‘Tunche’ personalmente pero siempre me dio buenas sensaciones, ya sea cuando le tocaba entrar desde la banca, cuando le tocaba arrancar o hasta cuando declaraba. Me fijé en todo y estaba pasando por un gran momento, además merecía lo que le estaba pasando. Pero esto de las lesiones también son parte del fútbol, a veces estas cosas llegan en los momentos más inoportunos. Era un jugador muy importante para la ‘U’, pero viendo cómo es él creo que se recuperará muy pronto y bien. Seguramente el equipo lo va a sentir, pero lógicamente hay jugadores de recambio para eso.

¿Cuánto golpea esta lesión cuando venía siendo la figura del equipo?

Claro que se va a sentir porque hoy era el que daba el plus del juego y del gol. Pero considero que los grandes equipos como la ‘U’ tiene futbolistas que hacen sentir muy poco la ausencia de un jugador en particular, en este caso como Rivera que estaba en buen nivel. Creo que Valera está en esa línea y que no lo van a sentir tanto. Lógicamente Rivera ya se había perfilado como titular y gozaba de confianza de sus compañeros y del entrenador, es una pena que justo en ese momento se haya lesionado.

Tras la lesión de Rivera, ¿cuál crees que deberá ser la dupla de ataque en la ‘U’?

Siempre pensé que Valera tenía que jugar porque es el único ‘9′ referencial del equipo, lo puede hacer muy bien tanto con Rivera como con Flores. Ahora se ve que Valera está volviendo a su nivel, es un jugador importante y un chico que no se guarda nada dentro del campo, además hizo gol recién cuando le tocó entrar y aprovecha sus oportunidades. Veo que Dorregaray y Olivares tienen pocos minutos y no pasan por un muy buen momento, así que imagino que se mantendría a Flores con Valera.

Cantoro sobre Dorregaray

Dorregaray llegó como el delantero del centenario, ¿a qué crees que se deba su mal momento?

Para empezar, no es fácil jugar en la ‘U’. Nosotros, los jugadores que venimos del extranjero, se supone que nos traen para jugar, pero quizás en este caso, viendo el tipo de jugador que es Dorregaray, la ‘U’ pensó más en que sea suplente de Valera que en que sea titular, nosotros no lo sabemos. Creemos que han traído a Dorregaray para que juegue y sea el delantero del centenario, como se dice, pero no hay que olvidarse que Valera era el ‘9′ titular y es un jugador de selección. Quizá sea sea Valera el delantero del centenario y han traído un suplente. Eso lo sabrá la interna del club, nosotros no.

¿Crees que esta ‘U’ juega mejor que la del 2023?

Es una ‘U’ diferente. Si bien mantuvo una misma línea en tanto al sistema, cuestión que muy inteligentemente lo decidió Bustos cuando llegó, sí intentó cambiar algunos jugadores como la llegada de Concha o ‘Canchita’ y quizá cuando jugaron juntos no salió muy bien. Más allá de eso, la ‘U’ tiene algo positivo a diferencia del resto y es que es muy difícil hacerle gol, es un equipo asentado. No tiene fútbol vistoso, pero siempre que tiene ocasiones importantes, las convierte y eso es importante.

¿Cómo crees que le vaya a la ‘U’ en Libertadores?

Sinceramente, muchos quizá no confiaban en lo que pueda hacer la ‘U’, así que estamos todos muy contentos por la imagen que están dando, los jugadores se lo merecen. Por lo mostrado, ilusiona. Por lo que uno vio de Botafogo, no me parece alocado que pueda traer algún punto de Brasil y hacerse también fuerte en el Monumental con otros rivales. Hoy depende mucho de lo que haga la ‘U’ y eso es muy bueno, obviamente todos los que queremos que a Universitario le vaya bien estamos muy ilusionados.

¿Ves a Universitario ganando el Apertura?

Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal siempre son candidatos así a veces no empiecen bien. La ‘U’ tiene los recambios que son jugadores de primera línea que serian titulares en cualquier otro equipo y eso es muy bueno. Para mí la ‘U’ es serio candidato a llevarse el Apertura peleándolo junto con Cristal. En unas fechas ya se enfrentan y va a ser una linda pelea hasta el final. Universitario es un firme candidato a llevarse el título.

