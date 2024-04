Cuando las piernas se acalambran y las ideas se nublan producto del desgaste físico dentro de una cancha, el ‘Tunche’ Rivera levanta la cabeza y echa un vistazo fugaz a las tribunas repletas de hinchas en el Monumental para darse un nuevo impulso emocional, el que lo envalentona a continuar batallando con los dientes apretados y el corazón echando fuego en búsqueda de revertir cualquier situación adversa en Universitario de Deportes. El sueño mágico de la remontada histórica con su doblete ante LDU de Quito por la Copa Libertadores todavía ronda por su cabeza, pero la realidad le dice que esto recién empieza y falta mucho camino por recorrer para alcanzar la gloria.





El contrato del ‘Tunche’

Por ahora sus dos anotaciones en su debut en un torneo internacional están en vitrina y cruzan fronteras, pues no solo valieron para que algunos intermediarios de clubes del exterior googleen su hoja de vida futbolística, sino también para que pregunten su situación contractual con el equipo de Ate, que también ya empezó a agilizar la ampliación de su contrato por una futura venta que implique ganancia para todos. Su contrato vence a finales de diciembre de la presente temporada 2024, y el atacante de 26 años no cuenta con representante. Es decir, se maneja contractualmente solo.

Si bien no hay intereses formales ni se han comunicado con Universitario de Deportes para saber la realidad contractual y económica del futbolista, sí hay acercamiento inicial a su entorno para hacerle saber que de seguir su juego en alza podría nacer contacto directo con el jugador.

Mientras tanto, el ‘Tunche’ no se marea y continúa trabajando con la misma humildad de siempre en función de consolidarse como titular sin dar tregua a sus otros compañeros en ataque. Eso sí, con una sonrisa de oreja a oreja y emocionalmente fuerte para seguir luchando por sus objetivos futbolísticos.

“Deseo jugar en el exterior, es uno de los anhelos como futbolista”, dijo emocionado el ‘Tunche’ tras el triunfo más gritado últimamente por los hinchas en el Monumental al ganarle 2-1 a los ecuatorianos de LDU de Quito, el pasado 2 de abril. Sin embargo, es consciente que todo es paso a paso, así como su permanencia en el universo futbolístico del técnico Jorge Fossati en el ‘equipo de todos’, donde su objetivo inmediato es quedarse en la lista del ‘Flaco’ para jugar la Copa América en Estados Unidos.

El Tunche Rivera lleva 9 partidos y 5 goles esta temporada | Foto: GEC

Ataque copero con ‘Orejas’

En lo futbolístico, un nuevo ataque sin ‘9′ nominal viene dando la hora en Universitario de Deportes versión Copa Libertadores. Justamente lo integra José Rivera y ‘Orejas’ Flores, el binomio que destacó en la remontada histórica ante LDU de Quito con el doblete de ensueño del tarapotino. Ambos suman dos partidos piloteando la ofensiva crema. Su última presentación fue frente a Junior de Barranquilla. Si bien no anotaron, tampoco desentonaron. “Orejas siempre me habla y aconseja. Me siento cómodo al jugar con él”, confesó el ‘11′.

Fabián Bustos apostó por Rivera-Flores tras la suspensión que arrastraba Alex Valera (una fecha en Sudamericana) y el bajo nivel de Diego Dorregaray. ¿Seguirá la dupla en el Torneo Apertura? Por lo pronto, el nuevo ataque del equipo de Ate son del agrado del universo crema, pues no solo por su goles, sino también por su garra y pundonor, lo que identifica a los hinchas de Universitario de Deportes.

Portocarrero se la jura a Botafogo

Por su parte, para Segundo Portocarrero, la prueba de fuego del equipo crema en la Copa Libertadores será el partido del próximo miércoles 24 de abril ante Botafogo en Río de Janeiro. “Podemos dar un pase gigante hacia los octavos de finales. Estamos haciendo una buena campaña nacional e internacional”, señaló el extremo ecuatoriano.

Frente a Junior de Barranquilla, el ex jugador de Barcelona de Guayaquil priorizó más la marca que la elaboración del fútbol por la franja izquierda. Hoy, Fabián Bustos decidirá si continúa ‘Porto’ en el ‘11′que alineará ante Sport Boys o apuesta por Cabanillas.

Universitario de Deportes jugará de visita ante Sport Boys con hinchas en tribuna. ¿Cómo así? La directiva rosada recibió las garantías policiales para que el espectáculo deportivo sea con ambas hinchadas. Eso sí, tribuna norte será para los simpatizantes cremas, mientras que sur para los porteños. Mientras oriente y occidente será compartida.





