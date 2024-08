Después de que el Congreso de la República confirmara la aprobación en segunda votación del texto sustitutorio de los Proyectos de Ley N.º 1137 y N.º 7653, que modifican y complementan la Ley 31279, este viernes el presidente y el segundo vicepresidente del Congreso solicitaron la publicación de esta modificatoria. Con la firma de las autoridades, el precepto está ahora lista para su oficialización en el diario El Peruano. Esta normativa estuvo en agenda durante los últimos meses, y clubes como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal expresaron abiertamente sus posturas sobre el asunto.

Es importante mencionar que la modificación de la normativa establece las reglas y procesos para la reestructuración o liquidación de clubes que enfrentan problemas financieros graves, tales como deudas impagas o insolvencia. Este proyecto de ley busca asegurar la viabilidad económica de los clubes, proteger los intereses de los acreedores y garantizar la continuidad del club como entidad deportiva.

Presidente y segundo vicepresidente del Congreso, solicitó la publicación de la modificatoria de la Ley 31279. (Foto: Difusión).

¿Qué congresistas votaron a favor de modificar la ley concursal?

Arturo Alegría (Fuerza Popular)

Rosselli Amuruz (Avanza País)

Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular)

Eduardo Castillo (Fuerza Popular)

Víctor Flores (Fuerza Popular)

Auristela Obando (Fuerza Popular)

Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso)

Lady Camones (Alianza para el Progreso)

María Acuña (Alianza para el Progreso)

Kelly Portalatino (Perú Libre)

Issac Mita (Perú Libre)

Segundo Montalvo (Perú Libre)

Yorel Alcarraz (Podemos Perú)

Wilson Soto (Acción Popular)

Alex Paredes (Bloque Magisterial)

Diego Bazán (Avanza País).





¿Cuál es la posición de Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes expresó en múltiples ocasiones su apoyo a la modificación de la Ley 31279. En una entrevista pasada con RPP, Franco Velazco, director legal del club, negó que la llamada “Ley del perro muerto” esté destinada a perdonar las deudas de la ‘U’. “Este es el dictamen. No existe ninguna sección o artículo en la normativa que señale condonación. Hemos revisado la legislación completa y no hay ninguna mención al respecto”, afirmó. “No puede ser posible que un alto funcionario de Alianza Lima señale una serie de mentira de este dictamen que contiene la propuesta legislativa”, agregó.

Por otro lado, Jean Ferrari, administrador del club de Ate, también reflejó su postura. “Hay redes campaña de desinformación. Tengo que salir a desmentir radicalmente. Se habla de una ley perro muerto. ¿Quienes lo arman? Son personas que quieren ver mal a Universitario. Hoy la ‘U’ ha demostrado que está en capacidad una deuda que no ha pagado ninguna administración”, precisó Ferrari para Depor.

Asimismo, indicó que el club busca saldar sus deudas siguiendo lo estipulado por esta modificatoria.“Lo que dice el dictamen es que de manera obligatoria debes pagar con un cronograma de pagos, donde la deuda máxima no supera el pago en treinta años, como tope, como máximo. Y hay un castigo en caso no cumples. Si no pagas tres cuotas, te regresan a un proceso concursal nefasto, que ha sido desastrozo en el caso la U, el Boys y equipos que han desaparecido del fútbol profesional, justamente por entrar en deudas”, indicó para PBO.

¿Cuál es la postura de Alianza Lima y Sporting Cristal?

El último miércoles, a través de un video difundido en sus medios oficiales, Rafael Medina, gerente general de Alianza Lima, explicó su interpretación de esta modificatoria de la Ley 31279 y reafirmó la postura en contra por parte de la institución victoriana. “Desde hace unas semanas el club a sentado su posición sobre el Proyecto de Ley que se pretende aprobar en el Congreso de la República y que es conocida por toda la opinión pública como ‘Ley del Perro Muerto’”, fueron sus primeras palabras.

Según manifestó el directivo, Alianza Lima solicitó a las autoridades del Congreso que este proyecto no se lleve a cabo, ya que no sería beneficioso para el fútbol peruano. “En los últimos días hemos cursados cartas y nos hemos reunidos con diferente bancadas para explicarle nuestra postura institucional y sustentarle porque esta ley es perjudicial, ya que vulnera la equidad en todos los peruanos; fomenta la competencia desleal y va en contra de los intereses económico del país”, remarcó.

Del lado de Sporting Cristal, presidida por Joel Raffo, también hubo un rechazo por la modificatoria que recientemente se acaba de aprobar en la Comisión Permanente. “Afectan directamente la recaudación tributaria, comprometiendo recursos que pudieran ser destinados a las múltiples necesidades de toda la población del país, por lo que necesariamente merecen un debate responsable y un consenso adecuado con la participación y la opinión técnica favorable de las instituciones gubernamentales afectadas e involucradas como la Sunat, Indecopi, el Ministerio de Economía y Finanza y/o la Presidencia del Consejo de Ministros”, opinaron en un documento remitido el 11 de julio a la bancada de Somos Perú.

Al cierre, la institución bajopontina reclamó su derecho de participar en los mencionados Proyectos de Ley, pues a lo largo de su historia han cumplido con sus obligaciones económicas. “Sporting Cristal se ha caracterizado por el cabal cumplimiento de sus obligaciones a lo largo de su historia, por lo que consideramos que es un derecho y al mismo tiempo un deber el participar de los citados proyectos, siempre con base en argumentos objetivos y dejando constancia expresa que no se trata de una postura subjetiva política, o de hinchaje”, sentenciaron.

