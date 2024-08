Anoche fue uno de los momentos más complicados en la carrera de Luis Advíncula en Boca Juniors. Siendo uno de los mejores jugadores del plantel, el lateral derecho cometió una imprudencia cuando el compromiso frente a Cruzeiro recién había iniciado, pisando a Lucas Romero en una acción que no parecía llevar mayor peligro para el conjunto argentino. Sin dudarlo, el árbitro Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja y el ‘Rayo’, antes de marcharse a las fichas, rompió en un llanto incontenible. Así pues, con la eliminación consumada, recibió el respaldo de su entrenador Diego Martínez.

Con el 2-2 en el marcador global, la definición se resolvió en la tanda de penales y el yerro de Miguel Merentiel terminó decantando la clasificación a favor de los brasileños, quienes se enfrentarán a Libertad por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana 2024. Ya en frío y después de haber asimilado todo lo vivido en el Estadio Mineirão, Diego Martínez compareció ante los medios de comunicación y se refirió al estado de ánimo Luis Advíncula tras su expulsión.

“Es fútbol. Luis (Advíncula) estaba destrozado, muy triste. Solo fui a abrazarlo. Hay que acompañarlo, al igual que a Miguel (Merentiel). Fíjate cómo es el fútbol, a dos de nuestros mejores futbolistas les pasó lo que les sucedió. Pero se van a comenzar a mentalizar en lo que viene”, manifestó el estratega de 45 años, apoyando también a la ‘Bestia’ Merentiel, otro de los jugadores que no pudo con la situación y se quebró tras fallar su penal.

Más allá de la eliminación, Martínez rescató la entrega de sus jugadores al momento de afrontar un contexto adverso frente a un rival que supo aprovechar su superioridad numérica para imponerse en casa. Boca tuvo que plantear un partido más defensivo y así soportar los constantes ataques de Cruzeiro, dejándonos un 2-1 a favor de los locales que igualó el marcador global tras la victoria ‘xeneize’ en la ida (1-0).

“Se lo dije a los jugadores antes de los penales: me siento orgulloso de ser parte de este grupo. Es difícil afrontar esto con una expulsión tan temprana. Pero el equipo dio la cara, entendió cómo jugarlo y tuvo situaciones claras hasta para empatarlo. Tengo mucha tristeza, impotencia y bronca. Pero quiero resaltar lo que hicieron estos futbolistas que dejaron a la institución bien representada”, agregó.

Finalmente, Martínez lamentó la eliminación y apuntó a pasar página lo más rápido posible, no sin antes recodar la última ocasión que tuvo Merentiel antes de la definición por penales. “Vamos a seguir como lo venimos haciendo. Es muy doloroso, pero vamos a reponernos de este duro golpe. Sentíamos que íbamos a pasar. La última de Miguel (Merentiel), tendría que haber sido gol, el grupo merecía pasar”, aseveró.

Luis Advíncula llegó a Boca Juniors a mediados de 2021. (Foto: Getty Images)

¿Qué se le viene a Boca Juniors?

Luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Boca Juniors enfrentará a Estudiantes de La Plata por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina 2024. Este encuentro está programado para el lunes 26 de agosto desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del martes 27.

¿En qué canal ver Boca vs. Estudiantes?

El partido entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se jugará en el Estadio Jorge Luis Hirschi y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de ESPN, disponible en el servicio de streaming de Disney Plus Premium/Estándar, así como en las plataformas de AFA Play y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





