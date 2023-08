Cuando parecía que Universitario de Deportes se regresaba a Lima con las manos vacías del estadio Municipal de Bernal, el gol agónico de Luis Urruti desató la locura en Piura y les dio un empate sufrido ante Atlético Grau. Un resultado que en lo anímico le viene bien al equipo crema, por cómo se desarrolló el partido en Piura, pero que los hace perder el paso en la lucha por el Torneo Clausura: se quedaron a dos puntos de Cristal, que descansó esta fecha y la próxima podría sacarle cinco de diferencia.

El equipo de Fossati no venía mostrando su mejor versión, arrastraba dos partidos sin victorias (una derrota y un empate) y en Piura la situación comenzó cuesta arriba. Antes de los 15′, Neri Bandiera aprovechó un error de Piero Guzmán para el 1-0 (13′). Y si bien Alex Valera cobró por gol un penal a Piero Quispe (32′), en el segundo tiempo Rodrigo Salinas también convirtió desde los doce pasos (74′) lo que parecía ser la victoria para los albos’.

Sin embargo, en los instantes finales y con la ‘U’ volcada al ataque, Yuriel Celi recibió un balón dentro del área, tiró un pase fuerte buscando alguna pierna y encontró la derecha de Luis Urruti para vencer la portería de Patricio Álvarez (90+4′) y rescatar un punto de Piura. Eso sí, más allá de la euforia, el presente merengue no sigue siendo el mejor: tres partidos sin ganar.

Las claves del partido

Le costó meterse

La suspensión de Aldo Corzo y la no recuperación de Marco Saravia le dio espacio a Piero Guzmán de meterse a la línea de tres. El defensa de 23 años tenía la responsabilidad de suplir al ‘29′ y no desentonar en la zaga; sin embargo, la poca actividad en el año (llevaba solo ocho partidos) le pesó y cometió un error que terminó pagando caro.

A los 13′, Guzmán intentó salir con el balón, quiso enganchar, pero Neri Bandiera lo presionó y le quitó el balón para escaparse solo contra José Carvallo. El joven central no estuvo seguro atrás y le costó recuperar la confianza tras el gol. De acuerdo a Sofascore, el ‘30′ recibió una calificación de 6.2, la segunda más baja de la ‘U’.

Gol de Neri Bandiera en el duelo entre Atlético Grau y Universitario. (Video: Liga 1 Max)

Solo chispazos

El llamado de Piero Quispe por Juan Reynoso el último viernes para la selección peruana invitaba a creer que el jugador crema podía salir inspirado ante Grau. Sin embargo, el volante de 22 años no tuvo su mejor partido en Bernal, y aunque generó el penal para la ‘U’ luego de que Fabio Rojas le cometiera una falta dentro del área, solo mostró ‘chispazos’.

Quispe no pisó el área como en otros partidos, se quedó más por la banda izquierda y sintió la ausencia de Edison Flores para la asociación. De acuerdo a Sofascore, el volante no remató a puerta en este partido, ganó solo seis duelos abajo de 13 posibles y perdió el balón 19 veces, lo que da cuentas de su actuación en Piura.

Esta vez falló

Si uno le pregunta al hincha de Universitario qué jugadores están siendo los mejores de la campaña, muchos tendrán a Martín Pérez Guedes en su podio. El mediocampista argentino viene siendo uno de los más destacados en el esquema de Fossati; sin embargo, ante Grau, jugó un partido muy por debajo de su nivel habituado.

Pérez Guedes no apareció como otra veces, no fue determinante en la elaboración del equipo y su bajón se sintió. De acuerdo a Sofascore, solo dio 22 toques, no realizó centro alguno, tampoco remató a puerta y no ganó su único intento de duelo por abajo. Por si fuera poco, perdió seis veces el balón y su puntaje fue de 6.3. Tal es así que fue cambiado a los 63′ por Horacio Calcaterra para darle mayor posesión de balón,

Sigue enchufado

El tiempo en el que Alex Valera estaba peleado con el gol y llevaba como un mes sin anotar sin duda quedó en el pasado. El delantero merengue, más allá del resultado en Bernal, ha recuperado la confianza y continúa enchufado de cara al arco, algo que alegra a Jorge Fossati y de paso a Juan Reynoso pensando en el inicio de las Eliminatorias.

El ‘20′ esta vez convirtió desde los doce pasos, venció al ‘Pato’ Álvarez y continúa en la pelea por meterse en el podio de goleadores del campeonato. Ya lleva 13 anotaciones en la Liga 1 y está a uno del top 3 del torneo. Su producción ante Grau fue la siguiente: cuatro remates a puerta, dos duelos ganados de dos posibles en el juego aéreo, 42 toques, un pase clave y un puntaje de 7.2, la calificación más alta de acuerdo a Sofascore.

Gol de Álex Valera tras concretar un penal en Universitario vs. Atlético Grau. (Video: Liga 1 Max)

Último suspiro

Marcar un gol en los descuentos que sirva para evitar una caída simboliza mucho la garra de Universitario. El tanto de Luis Urruti le dio eso a la ‘U’ y evitó lo que podría haber sido un resultado poco alentador para sus aspiraciones, pero quien sin duda festeja más este tanto es el propio extremo uruguayo, quien volvió a anotar luego de un mes.

‘Tito’ empezó el año siendo titular y pieza de recambio de Fossati; sin embargo, poco a poco empezó a perder posición y con la llegada de Flores, salió del ‘11′. El gol le sirve al uruguay para recuperar confianza y volver a convencer a Fossati. Mención aparte también es el pase abajo de Yuriel Celi, quien con menos de 10′ en campo pudo contribuir al equipo.

Luis Urruti marcó el 2-2 en el Universitario vs. Atlético Grau, por el Clausura 2023. (Video: Liga 1 Max)

