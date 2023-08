“Quiero empezar a tener más minutos por mi trabajo, no por ser Edison Flores”, expresó ‘Orejas’ a la prensa hace unas fechas, cuando todavía no le tocaba ser titular en Universitario de Deportes, más allá de su buen desempeño cada vez que le tocó ingresar. Fue el último lunes que el deseo del volante nacional se cumplió y pudo ir desde la partida en el encuentro ante Carlos A. Mannucci en el que, además de sumar 70 minutos, pudo gritar su primer tanto con camiseta crema en la Liga 1 Betsson. Más allá del titularato y el gol, Flores demostró sentirse cómodo en el rol que le ha otorgado Jorge Fossati dentro de su esquema, ya que siempre tuvo claro, como lo expresó el mismo entrenador reiteradas veces, que el jugador debía ser el que se adapte al equipo y no a la inversa.

Mesarina, exmédico de Alianza Lima: “El club se está manejando de manera ‘chicha’” 𝗔𝘀𝗶́ 𝗻𝗼𝘀 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝟵𝟵 😍#ConLaUHastaElFinal pic.twitter.com/xCve5Mpd0R — Universitario (@Universitario) August 1, 2023 El rol de Flores Cuando se dio a conocer que Edison Flores volvería a Universitario como refuerzo para el Torneo Clausura, una de las preguntas más recurrentes era en lugar de quién y dónde iba a jugar. Como se recuerda, el equipo que armó Jorge Fossati salía casi de memoria, funcionaba con automatismos efectivos y no parecía haber espacio para alguna modificación, pero siempre hay lugar para los buenos. Por tanto, en un equipo que parecía jugar de memoria, Fossati indicó que el futbolista era el que debía adaptarse al plantel y al esquema instaurado del 3-5-2, no a la inversa. Por su parte, Flores lo tuvo claro y supo que no iba a ganarse un lugar en el once apenas pisara el estadio Monumental. Por las posiciones que ha venido ocupando en su carrera, las opciones podían resumirse a dos: carrilero por izquierda en lugar en Nelson Cabanillas o José Bolívar, o de segundo punta acompañando a Alex Valera, Luis Urruti o Emanuel Herrera. Finalmente, esta última fue la opción más viable de acuerdo al presente físico del jugador y las necesidades del equipo. El último lunes, Flores acompañó a Alex Valera como segunda punta en Universitario y en el minuto 33 puso el 2-0 en favor de los cremas tras una asistencia de Andy Polo. Más allá de la anotación, el partido se prestó para que ‘Orejas’ tuviera un desempeño destacado porque Universitario era casi dueño absoluto del balón y ejerció presión sobre el rival, por lo que Flores tuvo varias apariciones en jugadas de peligro frente al arco rival. Su intensidad y buen presente físico dejaron más certezas que dudas respecto a si debería volver a ser titular o no. ¿Por qué funciona en la ‘U’ de Fossati? Las principales características de la ‘U’ de Jorge Fossati son la intensidad y la presión alta. De hecho, esto último a veces le ha jugado en contra cuando, en otros partidos, quedaba desprotegido defensivamente, ya que es la receta que siempre ha probado tanto de local como de visita. El juego por bandas en Universitario es primordial a la hora de la elaboración; por tanto, se apoya de carrileros veloces como Nelson Cabanillas o José Bolívar por izquierda, y Andy Polo por derecha. También presenta otros automatismos desde el mediocampo, como los pases filtrados a partir de Rodrigo Ureña -el eje del equipo-, buscando progresar con Piero Quispe aproximándose al área rival, tal como ocurrió en el primer gol de la ‘U’ el último lunes. Es dentro de este equipo que la figura de Edison Flores calza muy bien como segunda punta, porque es un conjunto que juega para sus delanteros más que buscar lateralizar o armar jugadas colectivas cortas y pacientes. De hecho, es un juego mucho más vertical y directo que lleva a alimentar a los delanteros constantemente. Muestra de ello es que la mayor cantidad de sus anotaciones se divide, principalmente, en sus hombres de área: Valera con 11 tantos y Luis Urruti con siete, en lo que va de la Liga 1. Por tanto, Edison Flores, cuyo olfato de gol es una de las características que también lo hizo resaltar en la Selección Peruana, es un jugador que sabe buscar el arco rival definiendo de corta, media y larga distancia, y que en este Universitario no tiene la necesidad de hacer sacrificio físico tan grande como si fuera extremo, pero sí aporta con intensidad para ser un definidor y, a la vez, armar jugadas disfrazándose de ‘10′, otra de las labores que sabe potenciar por ser multifacético. ‘Orejas’ en los últimos años Sin embargo, la posición de segundo punta no es habitual cuando Edison Flores se pone la camiseta de la selección. Como se recuerda, su punto más alto fue cuando se instaló como volante por izquierda en las Eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018 y, a partir de entonces, ha sido su ubicación habitual en el esquema 4-2-3-1 o 4-3-3 en los que se suele apoyar el equipo de todos. Sin embargo, pese a jugar pegado a la línea, Flores siempre tuvo como característica hacer diagonales y pisar el área rival, por lo que está familiarizado con el gol. Sus últimos partidos con la blanquirroja en la fecha doble de amistosos ante Corea del Sur y Japón, ante el primero arrancó de titular como extremo por izquierda y ante el segundo fue pieza de recambio en la misma posición. Con anterioridad, en su paso por DC United, club donde estuvo entre el 2020 y 2022, Edison Flores solía posicionarse como uno de los extremos detrás del punta y tendía a ir hacia el centro. Asimismo, al llevar la ‘10′ del equipo, también jugó algunos partidos como enganche detrás del delantero, en esas dos temporadas sumó tres goles y ocho asistencias. Luego, en Atlas, también fue utilizado como volante sobre la banda izquierda, aunque terminó sin gozar de mucha continuidad en el equipo mexicano: apenas disputó 121 minutos desde el inicio de la temporada y no anotó. Esta también fue una de las razones por las que fue cedido a préstamo a Universitario hasta finales del 2024 en busca de más minutos y, por supuesto, del título del centenario. Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Todo por el Clausura: los próximos cinco partidos de Cristal, Melgar, Universitario y Alianza Lima

