Parece impensado colocar a Gareca como técnico de Universitario en el año de su centenario; pero no deja de ser un escenario de muchos. ¿Qué tiene que pasar para eso suceda? Pues, lo primero, definir la situación de Fossati. Depor pudo conocer que a más tardar el lunes se definirá la llegada del uruguayo a la selección peruana. Y a partir de allí, empezará la búsqueda del nuevo entrenador crema. Para eso es necesario que exista un consenso dentro del área deportiva de la ‘U’ para contactar directamente con Gareca, quien cumple con el perfil de DT que quieren en la institución.

Ahora bien, el segundo obstáculo está en el convencimiento. ”Estuve muchos años en Perú y tengo cuestiones personales en este país porque me gusta. En lo futbolístico, quiero alejarme. Momentáneamente, no tengo planes de dirigir a ningún equipo en Perú; pero eso no quiere decir que con el tiempo a lo mejor vuelva”, expresó Gareca en ‘Sin Cassette’ cuando le consultraron sobre esa opción. Pero es posible hacerlo cambiar de opinión, sobre todo si se le presenta un proyecto deportivo a la altura de Universitario y su historia, con un plan basado en lo que quieren lograr en su centenario y con una visión integral. En otras palabras, ‘enamorarlo’ con la visión del club y apelando a su pasado cuando fue técnico crema en 2008.

Queda claro que este Universitario no es el mismo del 2008, cuando Gareca fue entrenador. El club creció, cambió y mejoró. El presente es distinto y hay más herramientas para realizar un trabajo acorde a la actualidad. Además, el ‘Tigre’ no solo goza de la aprobación y el respaldo de la dirigencia merengue, también de la numerosa hinchada crema. Ricardo dijo también que le gustaría plantearse la posibilidad de dirigir a Chile; pero si hay un club que puede convencerlo de voltear su mirada hacia el fútbol peruano es Universitario. Es difícil que otra institución lo haga o tenga los argumentos para intentarlo.

Y para eso es crucial revivir la cercanía que García Pye alguna vez tuvo con Gareca cuando ambos trabajaron en la selección. Es cierto que su cargo como asesor deportivo externo le impide tomar decisiones cruciales en el área deportiva, pero es un contacto de confianza del entrenador y un respaldo que seguramente será necesario en un escenario de negociación. No es decisivo, pero sí parte del proceso.

Por otro lado, el tema económico puede ser un problema para la ‘U’, sobre todo cuando la prioridad es cumplir con el presupusto para el 2024. Jean Ferrari, administrador crema, confirmó en Depor que tendrán un incremento de dinero para las contrataciones del próximo año, aunque sin descuidar las arcas financieras de la institución. Y Gareca dejó claro que le han hecho una campaña sobre el monto que cobra a los clubes por dirigir. “Me han difamado”, dijo el argentino. En ese sentido, no resulta descabellado pensar en una negociación accesible para ambos, buscando el equilibrio entre las dos partes. Si bien a simple vista pareciera que hay varios obstáculos por superar, la pelota está en la cancha de Universitario.





