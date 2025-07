Raúl Ruidíaz volvió a pisar la capital y no pasó desapercibido. La ‘Pulga’, goleador en Atlético Grau, aterrizó este miércoles en la capital con miras al duelo ante Universitario de Deportes, su exequipo y donde supo consagrarse como goleador e ídolo para un sector de la hinchada ‘crema’. El atacante no ocultó sus emociones, pero también dejó claro que su compromiso es total con el equipo piurano. Este jueves 31 de julio, a las 9:00 p.m., el Estadio Monumental será escenario de un partido cargado de historia, sentimientos y necesidad de puntos para ambos elencos en la tercera jornada del Torneo Clausura 2025.

“Vuelvo después de 8 o 9 años creo, muchas emociones encontradas, pero bueno vamos a buscar el resultado”, fue una de las primeras frases del delantero nacional al llegar a Lima. Ruidíaz también aseguró que el grupo está bien y motivado pese a la suspensión de su anterior compromiso ante ADT: “Venimos muy bien descansados, entrenamos muy bien y yo creo que mañana vamos a salir con todo”.

Atlético Grau se ubica en la séptima posición con tres unidades, producto de una victoria frente a Ayacucho FC en la primera jornada del Clausura. Por su parte, Universitario suma cuatro puntos y buscará hacer respetar la localía. Pese a enfrentar al club donde vivió sus años más gloriosos, Ruidíaz fue directo: “Hoy defiendo Atlético Grau, estoy muy feliz en Grau y mañana tenemos que ganar sí o sí”.

Sobre su estado físico, Ruidíaz confirmó que superó una pequeña molestia: “Hay un virus en el norte, que me estaba medio tumbando un poquito, pero estoy al 100% para jugar mañana. Ya estoy bien”. Con esa afirmación, el comando técnico de Atlético Grau podrá contar con él desde el arranque.

Raúl Ruidíaz. (Foto: Liga 1)

Consultado sobre cómo vive este tipo de partidos, el atacante de 35 años fue enfático al asegurar que mantiene la calma: “No me preocupo tanto, ni me enfoco tanto, ni me ando metiendo cosas en la cabeza, simplemente dejo que pase porque sino me afecta. Mañana va a ser un partido más donde tenemos que salir victoriosos”.

Aunque fue inevitable preguntarle por su relación con Universitario y si piensa en un eventual regreso, la respuesta de Ruidíaz fue tajante: “Voy a ser muy sincero, yo estoy muy feliz con Atlético Grau, por abrirme las puertas, por haberme dado la oportunidad. No ando pensando en otro club en estos momentos”.

El atacante también valoró el presente del equipo piurano y el compromiso colectivo que han asumido para este año: “Solo ando pensando en Grau y ya está. Tenemos un presidente, un gerente, un comando técnico y unos compañeros que merecemos a fin de año poder celebrar”, agregó con seguridad.

Raúl Ruidíaz sobre enfrentar a Universitario en el Monumental | VIDEO: JLM

Raúl Ruidíaz fue clave en el Apertura de Atlético Grau y quiere repetir una campaña exitosa en este Clausura. Ahora, en su regreso a Ate, buscará sumar ante la ‘U’ en un duelo que promete emociones intensas. La cita será este jueves desde las 9:00 p.m. y podría marcar el reencuentro de la ‘Pulga’ con las redes... aunque esta vez, en contra del equipo que lo vio nacer.

