¡Remontada crema! La ‘U’ marcó tres goles en siete minutos y le dio vuelta a UTC en Cajamarca (Video: L1 Max)
¡Remontada crema! La ‘U’ marcó tres goles en siete minutos y le dio vuelta a UTC en Cajamarca (Video: L1 Max)

Tras una estirada espectacular de Ricardo Bettocchi luego de un tiro libre ejecutado por Azulgaray y que terminó en córner, William Riveros apareció en el minuto 73 para conectar de tijera y marcar el empate 2-2, desatando la euforia de los hinchas cremas presentes en el estadio Héroes de San Ramón. Tres minutos después, Alex Valera anotó de cabeza denteo del área y decretó la volteada en el marcador. Finalmente, tras una serie de toques, Andy Polo apareció en el área para rematar de zurda y aumentar la ventaja de por 4-2 ante en Cajamarca.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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