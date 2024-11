Rodrigo Ureña, jugador de Universitario de Deportes, expresó su felicidad por haber logrado el campeonato nacional con el cuadro merengue, un título muy esperado por los hinchas, especialmente en el año de su Centenario. El volante chileno destacó la importancia del logro, pero también reflexionó sobre lo difícil que fue el año tanto a nivel personal como grupal. Además, si bien resaltó que tiene contrato vigente con los cremas, no aseguró su continuidad para la próxima temporada.

“Muy contento, mucha alegría. Un título totalmente esperado por nuestros hinchas, por nuestra gente en el centenario. No ha sido fácil y muy contento. Bastantes cosas que se le pasan a uno por la mente. Ha sido un año difícil. Se me vienen muchas cosas a la mente, ‘zapatito’, la familia. Era muy hincha y hacía muchas cosas por nosotros que por ahí la gente nunca se va a enterar. Fue un golpe duro, pero estamos tratando de reponernos”, comentó Ureña en GOLPERU.

El mediocampista también recordó la lesión que lo apartó de las canchas por varias semanas y cómo afectó su rendimiento. “Fue duro porque principalmente soy un jugador que no se ha lesionado mucho. Me tocó entrar en momentos complejos, me tocó jugar partidos complejos. Ha sido un año duro, difícil para todos. En lo personal un poquito más, pero con mucha dedicación, mucho esfuerzo. Con el apoyo de mi familia he podido salir de esos baches”, afirmó.

Con la temporada 2024 ya cerrada, Ureña se mostró optimista respecto a los objetivos de la próxima campaña, tanto para él como para el club. “Ya vamos a ver qué es lo que depara el 2025 para mí. Me imagino que lo que el club necesita es hacer una buena Copa, meterse a octavos de final de una”, mencionó.

El jugador chileno también habló sobre su situación en la selección de su país, mencionando que estuvo en la pre-nómina de la selección chilena, pero que siempre se mantuvo concentrado en su club. “Normalmente mandan de la pre lista, pero nada más que eso. Siempre he estado muy enfocado en la ‘U’. Ha sido un año durísimo. No es fácil llegar a un país que no es tuyo y dar dos vueltas olímpicas en dos años”, declaró.

Ureña también se refirió al cariño que ha recibido de los hinchas de Universitario, quienes lo han acogido a pesar de las dificultades del camino. “Cuando uno llega trata de ganarse el cariño de ellos jugando, poniendo lo otro cuando las cosas no andan bien. Ganar dos títulos después de todo lo que ha pasado no es que uno se lo espere, pero va pasando con la gente en la calle”, indicó.

Finalmente, sobre su futuro, Ureña evitó confirmar si continuará en Universitario para la próxima temporada, aunque dejó claro que aún tiene contrato vigente. “Nosotros vamos paso a paso, vamos a replantearnos nuevamente los objetivos primero grupales y después personales, ver qué será de mí el 2025. Tengo contrato hasta diciembre del 2026. No lo sé. Hemos estado hablando con la dirigencia, vamos a ver qué decisión se va tomando. Tengo cláusula de salida. Normalmente siempre me llegan opciones. Vamos a ver cómo avanzamos”, concluyó.

Rodrigo Ureña sumó su segundo título con Universitario. (Foto: Agencias).





¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, esta semana se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





