Universitario de Deportes logró el bicampeonato y fue el mejor equipo de la temporada en Perú. Una de sus fortalezas fue su defensa, pero otro puesto clave fue el arco. Sebastián Britos (36 años) demostró un gran nivel y salvó al equipo en muchas ocasiones a lo largo del año. Fue titular indiscutido y solo se perdió siete partidos del campeonato por una lesión. Una vez terminado el torneo, el portero uruguayo, que tiene contrato hasta finales de 2024, empezó a negociar su renovación y recientemente contó que todo está encaminado para que continúe el próximo año en la institución.

El guardameta, en entrevista con el medio Sport 890 de Uruguay, hizo un balance de todo lo que vivió en el club ‘crema’ y también reveló que está cerca de renovar con Universitario. “La intención es quedarme un año más y el club también tiene interés de que me quede unos años más. Ya hablé con el presidente y creo que está todo dado para que siga”, comentó.

Sobre las expectativas que tenía antes de llegar a la ‘U’, el ‘charrúa’ dijo lo siguiente: “En un club grande todo es bravo. Había mucha expectativa, y desde antes de viajar a Perú, tenía clara la obligación de tener que salir campeón sí o sí este año. La expectativa que había conmigo la tomé con mucha naturalidad, no sentí la presión, y con el correr de los partidos me fui sintiendo más cómodo”.

También se animó a comparar al fútbol peruano con el uruguayo. “El uruguayo es más intenso, competitivo, lo veo algo más socio cultural de cómo vivimos el fútbol con respecto a ellos. En muchos aspectos, el fútbol peruano es parecido al nuestro. Te encuentras con canchas malas, con equipos que no proponen, que intentan sacar un puntito. Ellos tienen muchas herramientas y en cuanto a lo económico están mucho mejor que nosotros, pero hay cosas que pasan que no me gustaban como las apuestas deportivas”, apuntó.

Finalmente, hizo hincapié en el tema de las apuestas deportivas. “Pasan cosas extrañas que no me gustan para nada porque pueden definir el curso de un torneo beneficiando a un equipo y perjudicando a otro. Es algo que tienen que corregir, que la Federación está combatiendo, pero es muy difícil de erradicar”, concluyó.

A lo largo de la temporada, Sebastián Britos disputó un total de 33 compromisos, 27 por la Liga 1 y seis por la Copa Libertadores. En todos los encuentros inició como titular. Cuando se lesionó, durante el Torneo Clausura, el que lo reemplazó fue el arquero peruano Diego Romero, quien también mostró un gran nivel al igual que el uruguayo.

Sebastián Britos durante un clásico contra Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, esta semana se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





