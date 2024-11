Universitario de Deportes consiguió ganar el Torneo Clausura y, por consiguiente, el título nacional en el año de su Centenario, tras empatar sin goles frente a Los Chankas en Andahuaylas. Tras el pitazo final, Rodrigo Ureña, jugador del conjunto merengue, compartió su alegría por haber conseguido su segundo título con el cuadro de Ate y se tomó unos minutos para hablar sobre las dificultades que enfrentó durante la temporada, donde algunas lesiones no lo dejaron mostrar el mismo rendimiento que tuvo en el 2023.

“Sabíamos que era difícil venir a ganar un título acá a la altura. Gracias a Dios se me pudo dar, gracias a la perseverancia. No fue un año fácil, tuve lesiones. Un poco fruto del trabajo porque siempre me sobrepuse a muchas situaciones. Trataba de hacer triple turnos para llegar bien a la última recta”, comentó Ureña.

El jugador también recordó su llegada al club y cómo fue conociendo la identidad de Universitario. “Uno se va empapando un poco de la historia del club. El fútbol peruano no es fácil porque tiene lugares recónditos como este. Fue un reto importantísimo en mi carrera porque estaba en una zona de confort en Colombia y dejar todo allá para venir”, reconoció.

En cuanto a su rendimiento, Ureña enfatizó que “me enfoco siempre en dejar una buena imagen donde vengo a jugar porque sé que también represento los colores de mi país. Tengo que dejar un recuerdo”. Además, destacó la entrega del equipo y la intensidad con la que juegan. “Desde el primer minuto. Nosotros tenemos intensidad muy brava a la hora de jugar nuestros partidos. Muchas veces se gana no jugando buen fútbol, pero sí con garra”, finalizó.

Rodrigo Ureña llegó a Universitario en 2023. (Foto: Universitario)





Así fueron los minutos finales en Andahuaylas

A seis minutos del final del partido, el banquillo de Universitario de Deportes se llenó de emoción mientras los jugadores se ponían la camiseta de campeón, y los más de nueve mil hinchas presentes en el Estadio Municipal Los Chankas celebraban con cánticos. La alegría estalló cuando Alianza Lima recibió un inesperado revés en solo tres minutos, confirmando el bicampeonato de Universitario. Aunque el partido terminó en un empate 0-0, este resultado se sintió como un triunfo, celebrando así el centenario del club y la conquista de ambos títulos, Apertura y Clausura.

Los hinchas, emocionados, invadieron el campo tras el pitido final, creando un momento memorable tras un año de esfuerzo. “Ahora solo es felicidad, lo logramos, recuperamos el club”, declaró Jean Ferrari, administrador de Universitario, dirigiendo su mensaje al rival. Más de cinco mil aficionados habían viajado a Andahuaylas para ser parte de esta histórica celebración, reflejando el deseo colectivo de alcanzar el bicampeonato y el anhelo de competir en la próxima Copa Libertadores.

En el desarrollo del partido, Universitario demostró su determinación, creando múltiples oportunidades de gol y controlando el juego, aunque no lograron convertir gracias a la destacada actuación del portero rival. Al final, el equipo rindió homenaje a ‘Zapatito’, con imágenes del plantel rezando en el campo, mostrando la unidad y el compromiso del grupo. Treinta minutos después del partido, Universitario realizó la vuelta olímpica en Andahuaylas, un momento que capturó la esencia de la celebración y el fervor de sus seguidores, quienes transformaron el triunfo en una festividad inolvidable.





