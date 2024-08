Sin duda, Universitario de Deportes sufrió más de la cuenta para rescatar tres puntos claves frente a UTC en el Estadio Nacional. A tal punto que el tanto llegó sobre la hora gracias a un tiro libre de Gabriel Costa. Con este resultado, los dirigidos por Fabián Bustos alcanzaron 10 unidades en el Torneo Clausura y están apenas a dos de Alianza Lima, líder del certamen. Ahora, más allá del final de película que se vivió en el José Díaz, se generó un ambiente de incertidumbre por Rodrigo Ureña. ¿Qué pasó? El volante chileno fue cambiado por una lesión -lo reemplazó Hugo Ancajima a los 81′- y posteriormente fue expulsado. Sucede que tuvo un cruce de palabras con el DT del conjunto visitante, Carlos Ramacciotti.

Tomando en cuenta que el jugador fue retirado en camilla, más de uno se preocupó por su diagnóstico. Por lo pronto, Depor conoció que el ‘6′ merengue presenta un desgarro en el cuádriceps y, de no mediar inconveniente, su regreso se podría dar en un par de semanas. Ojo, los próximos tres encuentros de Universitario de Deportes son los siguientes: Sport Huancayo (V), Deportivo Garcilaso (L) y Cusco FC (V).

Ahora, tras el triunfo contra el ‘Gavilán’, el técnico Fabián Bustos tomó la palabra en conferencia de prensa y señaló que “me quedo con lo bueno, con que el equipo nunca bajó los brazos. Faltaron muchos chicos que no estaban y creo que lo ganaron por la forma de entrenar, de cuidarse, de competir, buscando de una forma y de otra. Agradecido por la entrega, la actitud del equipo y eso es lo que más me reconforta”.

Con relación a la actuación del árbitro Pablo López, el estratega argentino indicó que hubo un penal que no se cobró a Nelson Cabanillas: “El pase de Gustavo (Dulanto) a Cabanillas es perfecto. Ya saben lo que pasó. No podemos hablar porque cada vez que hablamos pasan estas cosas. No estuvimos finos, nos faltó precisión para los últimos 20 metros. Dominamos el juego ante un buen equipo. No estuvimos finos en el último cuarto de la cancha para dar el pase gol. Después de un pase espectacular de Gustavo, y Cabanillas se va solo al gol; es clarísimo, no se va a revisar”.

La palabra del héroe

Gabriel Costa jugó los últimos 24 minutos del choque ante UTC y sobre el final mostró toda su experiencia. Asumió la responsabilidad en un tiro libre y selló el triunfo de Universitario. Al término del cotejo, habló con el club merengue y esto fue lo que manifestó: “Me siento muy emocionado porque no me lo imaginaba así, abrir un partido que estaba bastante cerrado”.

“El equipo contrario se paró muy bien, defendió bien, y nosotros las pocas chances que tuvimos no pudimos concretar. En estos partidos, siempre son determinantes las pelotas paradas, y en este caso me tocó a mí hacerlo. Feliz por los tres puntos, seguimos sumando”, añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes volverá a tener actividad cuando visite a Sport Huancayo, por la jornada 6 del Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el estadio Huancayo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo crema es el vigente campeón del fútbol peruano. Está metido en la pelea por el título nacional de esta temporada y necesita dar un golpe de autoridad ganando de visita, por lo que está obligado a llevarse los tres puntos de Junín. En estos momentos, los merengues tienen 10 unidades y se ubican en el tercer puesto del Clausura, a dos puntos del líder Alianza Lima, que recibe el fin de semana a ADT.





